Insécurité à Conakry : le domicile de Mamadi Kaba, membre du CNT ciblé par des hommes armés

Des hommes armés ont tenté de s’introduire dans la nuit de mercredi à jeudi 24 février 2022, dans le domicile de Dr Mamadi Kaba, ancien président de l’Institut National Indépendant des Droits de l’Homme (INIDH), membre du Conseil National de la Transition (CNT) à Lambanyi dans la commune de Ratoma.

Cette tentative d’intrusion a été confirmée par l’intéressé lui-même, Dr Mamadi Kaba joint au téléphone par Guinéenews. «Très tôt ce matin, ce sont les voisins qui m’ont alerté, il parait que c’est la deuxième fois, de la présence des hommes armés hier nuit qui ont voulu entrer dans ma maison. Ce sont les agents de la sécurité privée d’un voisin qui ont réagi et qui ont réussi à les chasser. C’est le matin que j’ai été informé de cette triste situation», a-t-il précisé.

D’après l’activiste des droits de l’Homme, ils ne seraient pas à leurs premières tentatives. «L’autrefois, ils sont rentrés dans la cour, je les ai vus et cette fois, ils n’ont pas pu entrer à cause de la sécurité privée d’un voisin. Ils ont été empêchés. Je ne me reproche rien et je n’en sais rien de cette situation. C’est très inquiétant, ça va dans tous les sens, j’ai alerté les services de sécurité, tout comme l’autre fois», a-t-il dit.