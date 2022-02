Infractions économiques : les magistrats des cours et tribunaux invités à transmettre les dossiers à la CRIEF (officiel)

Dans un communiqué lu cette nuit à la télévision nationale, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Moriba Alain Koné a déploré que des magistrats des cours et tribunaux du pays continuent à examiner des dossiers relevant de la compétence de la Cour de répression des infractions économiques et financières alors que celle-ci est désormais fonctionnelle.

« Il est donc demandé à tous les magistrats des cours, tribunaux et justices de paix de transférer en l’état tous les dossiers de procédure pendant relevant de la compétence de la CRIEF au parquet spécial près cette juridiction et ce, au plus tard, mercredi 9 février 2022 », intime le ministre de la Justice aux magistrats. Passé ce délai, prévient Me Moriba Alain Koné, tout magistrat contrevenant s’expose à des poursuites disciplinaires.