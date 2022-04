Incendie du préau patriarcal et centenaire de Kissidougou: un sinistre qui plonge la ville dans l’émoi

La case qui constituait le lieu de rencontre des sages autour du patriarche de la ville est partie en fumée dans la nuit du vendredi à ce samedi 23 avril.

Chez Elhadj Bakary Kôlo, dernier petit fils du résistant guinéen Kissi Kaba Keita et porte-parole de la famille, ce sinistre a provoqué un véritable choc.

Car pour lui, ce préau plein d’histoire, à été témoin de plusieurs grands événements heureux et douloureux de la ville et de notre famille.

« Cette case, n’a certes pas été construite par notre ancêtre mais dès qu’on l’évoque, l’on se souvient directement de Kissi Kaba et de sa descendance. Au delà de cette symbolique, ce préau était le point de retrouvailles des kissidougoukas. C’était le lieu où se prenaient toutes les décisions importantes concernant Kissidougou. Ce vestibule servait au règlement des différends et il était aussi le lieu de réception des hôtes. En un mot, il était lieu des patriarches de Kissidougou. «

Pour sa part, le maire de la commune urbaine, Yomba Sanoh, parlant de cet incident, a exprimé toute sa désolation.

« Vraiment ce matin, j’ai un sentiment de tristesse. C’est à 2 heures du matin qu’on nous a informés de cet incendie. Aussitôt, nous nous y sommes rendus pour constater les dégâts et témoigner notre compassion à la famille. Rien n’y a été sauvé. Quand nous voyons ce préau qui a été construit depuis plus de 100 ans, parti en fumée, cela chagrine tout le monde surtout l’autorité communale. Parce que ce préau fait partie du patrimoine communal. En plus, il nous a rendu assez de services notamment dans le cadre de la médiation, de la réconciliation. Vraiment c’est une grande désolation de le voir parti en fumée. Pour le moment, on ne connaît pas l’origine de cet incendie. Je demande à tout le monde de rester serein et nous tendons la main aux autorités à tous les niveaux et aux personnes de bonne volonté, aussi à nos fils ressortissants pour nous aider à reconstruire le plus tôt que possible ce préau historique. »