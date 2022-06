«Il faut se battre pour le Mali comme vous le faites pour la Guinée » : le serment renouvelé du col Doumbouya aux Maliens

«Nous avons des frères qui sont à Kidal. Certains parmi vous ont déjà été, et d’autres vont y aller pour les relever. Il faut toujours se battre pour le Mali comme vous le faites pour notre pays la Guinée. Restez soudés et restez ensemble parce que seule l’équipe gagne. Quand chacun prend son chemin, vous allez vous perdre, mais quand vous suivez le même chemin, même s’il y a des arbres ou des montagnes sur votre chemin, vous pouvez les défricher et avancer. J’ai fait quatre ans ici, nous sommes en train de travailler pour améliorer les conditions de vie des soldats. Nous avons tous choisi ce métier des armes. Un métier de donner sa vie pour le pays, c’est une mission noble», a-t-il lancé.

Le président du Conseil National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), le Colonel Mamadi Doumbouya s’est également adressé aux préfets et aux sous-préfets de la région administrative de Kindia.

«L’Etat est non négociable, faites les choses dans la règle de l’art, soyez juste avec tout le monde et surtout avec les administrés. Les préfets et les sous-préfets que vous êtes, je vous invite à l’engagement et être au service de l’Etat. Servir et non s’en servir tout en restant au service des populations. La Cour de Répression des Infractions Économique et Financière (CRIEF) ne s’arrête pas seulement qu’à Conakry», a-t-il prévenu.