Hand féminin/Can junior : l’Angola sur le toit de l’Afrique, la Guinée rate le podium

L’équipe nationale junior d’Angola est la nouvelle championne d’Afrique de sa catégorie. Un titre arraché à l’Egypte au terme d’un match bien serré. Un seul but d’avance (18-17) a permis aux jeunes angolaises de succéder à la Tunisie, la championne d’Afrique en titre qui termine cette fois-ci à la troisième place. Elle a eu cette troisième place au détriment de la Guinée, le pays organisateur qu’elle a battu un peu plus tôt dans l’après-midi (27-30).

Angola, Égypte, Tunisie, Guinée…les vainqueurs et vaincues de ce soir vont représenter l’Afrique au prochain championnat mondial junior/féminin. Pour la Guinée, l’objectif de se qualifier à la Coupe du monde a été atteint. Pour ce qui est de gagner la médaille d’or, il va devoir attendre. Et surtout compter sur les cadettes qui démarrent la CAN de leur catégorie dès ce dimanche 27 février.