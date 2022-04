Guinée : un jeune ministre au rendez-vous de l’histoire

Il est sans aucun doute l’un des plus jeunes ministres du Gouvernement de Transition. Sa jeunesse, son atout principal, se dédouble de son efficacité au travail. Mory Condé s’accomplit dans l’exigence d’excellence. Ce qui fait de lui, un des hommes de confiance du Président Colonel Mamadi Doumbouya.

Depuis les événements du 5 septembre 2021, nombreux (militaires et civiles) sont ceux qui s’affichent aux côtés de l’Homme fort de Conakry. Mais peu peuvent se targuer d’être dans le cercle très restreint des alter ego du Colonel Mamadi DOUMBOUYA. Parmi eux, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation. Mory Condé, fidèle et très proche de l’actuel chef de l’Etat, cultive sa différence dans la mise en œuvre de ses compétences. Discret, humble, il est pourtant sur tous les fronts : rencontres avec les partis politiques, élaboration d’un projet de chronogramme de la Transition, création d’un cadre de concertation inclusif, Mory Condé ne s’économise point pour se mettre au service de la République. Et sa loyauté vis-à-vis du chef suprême des Armées le pousse parfois à s’employer en coulisses pour désamorcer des situations qui paraissent insolubles.

De plus, son entregent dans les moments déterminants fait de lui un interlocuteur fiable et rassurant. Jamais dans la démesure, Mory Condé a, sous la houlette du président du CNRD, organisé avec beaucoup de maestria les assises nationales qui tracent les sillons du processus de réconciliation du pays. C’est aussi lui qui goupille avec efficacité l’aspect organisationnel des discussions entre le Gouvernement et les forces vives de la nation. Mu par l’obsession républicaine d’apporter sa touche personnelle pour la réussite de la Transition en cours, Mory Condé aura, sans nul doute, à cœur de faire de l’exécution des étapes clés pour un retour à l’ordre constitutionnel, une réussite à accrocher à son tableau de chasse.

Une posture qui lui vaut d’être considéré comme un maillon essentiel et incontournable du dispositif du Colonel DOUMBOUYA.

La Transition sous les auspices du CNRD continue de s’écrire dans une direction qui fait consensus. Et Mory Condé est déterminé à user de tous les moyens moralement acceptables pour être l’un des auteurs des plus belles pages de cette période transitoire.

Mohamed Djibril Camara