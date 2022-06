Guinée/Orange Money : baisse des frais de retrait dès ce 1er juin

A travers une conférence de presse animée ce mardi 31 mai 2022, la direction du service de transfert d’argent et de paiement mobile, Orange Finances Mobiles Guinée, a annoncé la baisse des frais de retrait d’argent. Selon le directeur général, Abdoul Karim Bangoura, la grille tarifaire passe de 10 à 5 paliers avec des baisses allant jusqu’à 50%.

Ainsi, le retrait de 100 000 francs guinéens est désormais facturé à 2 000 francs guinéens au lieu de 5 000 francs guinéens. Alors que le retrait d’une somme inférieure ou égale à 5 000 francs guinéens sera facturé à seulement 1 000 francs guinéens au lieu de 2 000 francs guinéens.

La mesure entre en vigueur dès ce 1er juin . « Cette nouvelle grille tarifaire relative aux retraits d’argent via Orange Money contribuera à l’amélioration du pouvoir d’achat des abonnés dans un contexte d’augmentation des prix sur les marchés mondiaux, mais aussi favorisera l’accès des populations les plus défavorisées aux services financiers mobiles », explique Bangoura. Qui a aussi indiqué que la décision de la direction d’Orange Finances Mobiles Guinée rentre dans le cadre de son engagement à favoriser un climat des affaires propices. Mais aussi, à participer activement à l’inclusion financière et à la réduction de la circulation du cash.

En procédant à cette révision des prix à la baisse, Orange Money n’a pas oublié les agents distributeurs. « Conscient que cette évolution tarifaire entraînera une baisse des revenus aussi bien pour l’opérateur que pour les agents, nous avons décidé de procéder à un ajustement des commissions sur les dépôts et les retraits en faveur des distributeurs et points de ventes », a précisé Bangoura.

Cette conférence de presse était également l’occasion pour la direction d’Orange Finances Mobiles de mettre en avant l’application Orange Money Afrique. Disponible dans les stores, « elle est plus conviviale et offre une plus grande sécurité aux clients ». Et Bangoura d’ajouter : « avec cette application, les clients peuvent désormais bloquer les transferts erronés. Ils peuvent également réinitialiser eux-mêmes leur code secret… »