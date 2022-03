Guerre russo-ukrainienne : enfin, l’Afrique donne de la voix 

Visiblement embarrassée par la tournure géopolitique que prend l’invasion ukrainienne par la Russie, l’Afrique vient de sortir de son mutisme. Dans un tweet fait par l’Union Africaine, le président actuel et le président de la Commission a fait un communiqué pour exprimer la préoccupation de l’Organisation continentale face à la situation des ressortissants africains, notamment du côté ukrainien. Macky Sall et Faki Mahmat ont particulièrement pointé la discrimination dont font l’objet des ressortissants du continent noir, empêchés de franchir les frontières des pays voisins pour se mettre en sécurité.

Guineenews vous propose le communiqué tel que reçus par la rédaction.

#BREAKING: African Union statement on mistreatment of #Africans trying to leave #Ukraine.

