Football : L’Académie KPC clôture sa première saison 2021-2022

L’Académie de KPC, située à Khorira, dans la préfecture de Dubréka, a clôturé sa saison 2021-2022 le samedi 25 juin. La 2e saison s’ouvrira le dimanche 11 septembre prochain.

A l’occasion de cette clôture, l’académie a invité les parents des 29 enfants qui sont internés dans le centre afin de leur faire visiter ses différentes installations, leur expliquer comment leurs enfants sont suivis, leur donner des conseils pour le suivi des enfants pendant la période des vacances, décorer ceux qui se sont distingués lors de cette première saison.

« Le but de notre rencontre ce matin, c’est le départ en vacances de la première promotion de l’Académie KPC. J’ai profité de cette occasion, donc j’ai mis ce départ des jeunes à profit pour serrer la main à leurs parents et en même temps, organiser la première cérémonie au sein de cette salle, qui a été faite uniquement pour ces jeunes », a souligné Kerfalla Person Camara (KPC), avant de remercier les parents pour la confiance qu’ils ont accordée à l’académie : « Je voudrais, chers parents, m’adresser à vous particulièrement, vous dire merci, merci de nous avoir fait confiance pour nous confier vos enfants, vos enfants que vous avez mis au monde. Vos enfants que Dieu vous a confiés, que vous les mamans avez gardés pendant neuf mois dans le ventre. Vous les avez élevés pendant 11 ans, 12 ans avant que vous ne nous les confiez. Et ce, de façon définitive pendant un certain moment. »

Le Directeur technique de l’académie, Thierry Guillou, a d’abord parlé des objectifs de ce centre de formation : « Les objectifs de l’Académie KPC c’est d’une part, d’alimenter le club, l’équipe professionnelle du Hafia et d’autre part, d’alimenter la sélection nationale, donc le Sily national et en fin, de développer de manière harmonieuse des académiciens d’un point de vue footballistique, d’un point de vue scolaire et sur le plan éducatif. »

Thierry rassure les enfants et leurs parents qu’il n’y aura pas de départ. Tous les enfants seront maintenus et poursuivront leurs différentes formations la saison prochaine : « Ces jeunes viennent de passer un an au sein de l’Académie, qui a été sur la première année de manière provisoire, ils se sont entraînés au stade Petit Sory. La question qui se pose, quel va être le devenir de ces jeunes garçons dans les années à venir. La première des choses, à l’issue de cette année, les joueurs dans l’ensemble poursuivront leur formation l’année prochaine. Il n’y a pas de départs prévus, je rassure tout le monde. Parce qu’ils sont dans une année d’adaptation. La première année, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux exercices, on découvre des nouvelles manières de jouer, de nouvelles règles de vie et tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps pour s’adapter à toutes ces choses-là. A la rentrée prochaine, nous aurons quelques nouveaux arrivés mais aucun départ. Ensuite, on passe au cursus de formation de cinq à six ans au sein de l’Académie KPC. A l’issue ou pendant ces cinq à six ans, ils vont être amenés à nous quitter, si leur comportement n’est pas adapté aux exigences qu’on a, si leur progression footballistique s’avère à ne pas être assez satisfaisante ou si leur investissement quotidien dans le travail n’est pas non plus satisfaisant. Mais l’objectif est de faire grandir ces enfants sur une période de cinq à six ans et les accompagner pour intégrer ensuite le club du Hafia ou le Sily national. »

Thierry Guillou a rappelé qu’il n’est pas donné à n’importe qui d’entrer à l’Académie KPC. Pour preuve, sur 6 000 postulants, seulement 24 ont été retenus en septembre dernier : « Il y a 24 pensionnaires qui ont intégré l’académie en septembre 2021, sur plus de 6000 jeunes postulants. Donc, ce n’est pas donné à tout le monde d’intégrer l’Académie KPC ou de faire du football de haut niveau. Donc il y a une exigence qui est très forte. Cette année, nous avons eu par le réseau de nos recruteurs qui sillonnent les terrains de Conakry, plus de 100 joueurs mis à l’essai. Quatre nous ont rejoints en cours de saison pour porter ce nombre à 29. »

S’agissant du bilan de la première saison, les résultats sont positifs. « Cette promotion a réalisé 28 matchs cette saison. Elle a remporté 28 matchs. Les plus âgés parmi eux, qui sont nés en 2009, ont participé à 22 rencontres. Ils ont marqué 155 buts et en ont encaissé 7. Les plus jeunes qui sont nés en 2010 ont participé à six rencontres. Ils en ont remporté six victoires, 42 buts marqués pour deux buts encaissés. Ce sont des résultats qui sont effectivement très encourageants», a confié Thierry, avant d’insister sur le fait que ces bons résultats ne constituent pas la finalité : « Le résultat, c’est une bonne chose, mais ce n’est pas une finalité. La finalité, c’est la progression individuelle de chaque enfant pour que la proportion des joueurs qui intègrent le Hafia, le Sily national et les clubs européens, soit la plus grande possible. Et pour ça, c’est des projets individuels de chaque enfant. »

Il a ensuite donné des conseils aux parents pour le suivi des enfants, notamment l’alimentation ou encore des gens qui se proposeraient de devenir des agents des enfants. Ces enfants ne doivent aussi faire aucune activité pendant les trois premières semaines et ne jamais jouer au football dans leurs quartiers pendant toute la période des vacances. Il est formellement interdit aux enfants de sortir aussi avec les équipements que leur a donnés l’académie.