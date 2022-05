Fête du Travail : la journée du samedi  14 mai déclarée fériée en Guinée

Dans un autre communiqué, le mouvement syndical guinéen a invité l’ensemble des travailleurs de tous les secteurs d’activités à « se mobiliser massivement pour imprimer un éclat particulier aux meetings qui seront organisés partout ce samedi 14 mai 2022 à partir de 10h. » Pour rappel, cette année, le 1er mai, fête du Travail, est tombé sur un dimanche, veille de la fête de Ramadan. Ce qui a motivé le report de la célébration du 1er mai à deux semaines plus tard.

La Guinée célèbre la fête du Travail en différé ce samedi 14 mai 2022. A l’occasion de cette célébration qui sera organisée à l’esplanade du palais du peuple à Conakry et dans les chefs-lieux des régions administratives et préfectures, la journée du samedi est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire guinéen. C’est le ministre du Travail et de la Fonction publique qui l’a annoncé dans un communiqué diffusé sur les antennes de la télévision nationale.