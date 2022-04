Faranah : un accident fait un mort et 15 blessés suite à crevaison

Les accidents de circulation sont devenus fréquents à Faranah à la veille de chaque fête. Ce mardi soir 26 avril 2022, un minibus en provenance de la sous-préfecture de Koyama dans la préfecture de Macenta s’est renversé dans le secteur de Famaniya, une localité relevant de la sous-préfecture de Tiro située à 57 km de la ville de Faranah.

Aux dires des passagers interrogés, c’est la crevaison d’un pneu qui serait à l’origine de cet accident mortel. À bord du véhicule, ils étaient au total 16 personnes. Le bilan fait un mort et 15 blessés.

Celui qui est décédé est un jeune médecin en service à l’hôpital régional de Mamou qui quittait ses parents pour rejoindre son poste de travail.

Interrogée dans son lit d’hôpital, Hélène Guilavogui témoigne : “On quittait Koyama pour Conakry. Le chauffeur roulait bien mais c’est le pneu qui est crevé. Il a fait son mieux mais ça n’a pas marché. Il a cogné un arbre avant que le véhicule ne se renverse”.

Cette autre passagère, Ouet Koivogui, affirme : “Je ne sais pas comment l’accident est survenu. Je me suis vue par terre dans cet accident. Il y a eu panne ou crevaison je ne peux rien expliquer. Je sens des douleurs au niveau de mon visage. Je ne vois pas bien. Mes pieds me font mal, mes côtes aussi et mon rein. Je ne sais pas comment le véhicule s’est renversé”.

Le chargé des conflits du syndicat des transporteurs de la confédération des travailleurs de Guinée (CNTG) à Faranah, Aboubacar Camara, est revenu sur les circonstances de l’accident : “l’accident s’est produit dans la zone de la sous-préfecture de Tiro. Nous avons été informés de l’accident hier mardi aux environs de 15 heures. Nos démembrements qui sont dans la sous-préfecture de Banian et de Tiro se sont rendus sur les lieux.

Ils ont évacué les accidentés aux urgences de l’hôpital régional. Les médecins ont beaucoup travaillé mais celui qui est décédé est un jeune médecin qui avait beaucoup saigné, il ne pouvait pas survivre.

Comme dispositions prises, nous avons spécialement un véhicule ici qui va déposer ces passagers alités dans leurs villes respectives où ils se rendaient.

Je profite de l’occasion pour dire à tous les chauffeurs de conduire avec prudence à la veille de cette fête car le chauffeur a la responsabilité de toutes les personnes qui sont dans son véhicule”, a-t-il lancé.

De son côté, le médecin chef des urgences à l’hôpital régional de Faranah, Dr Aboubacar Dabo dira : “On a reçu un lot d’accidentés en provenance de Famaniyah. Le passager décédé avait des multiples fractures. Il avait une fracture de fémur, une fracture de la jambe et une fracture du bassin”.