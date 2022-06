Environnement : le FECAN créé pour financement des projets environnementaux (décret)

Comme tout autre EPA en Guinée, le FECAN est doté de la personnalité morale et d’une autonomie financière et de gestion. Le décret indique qu’il est une entité accréditée auprès du Fonds vert pour le climat et tout autre fonds innovant lié au climat.

Un décret du Président colonel Mamadi Doumbouya a créé mercredi 1er juin 2022 le Fonds de l’Environnement et du Capital Naturel (FECAN). Etablissement public administratif (EPA) placé sous la tutelle technique du ministère en charge de l’Environnement et du Développement durable, le FECAN a pour mission principale d’assurer la collecte, la mobilisation, la sécurisation et la gestion des Fonds destinés à la promotion et au financement des opérations, des programmes et projets entrant dans le cadre de la protection de l’environnement et de la préservation du capital naturel.