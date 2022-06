Education : Tenue à Kankan de l’atelier régional de présentation du PRePEF!

Dans le but de renforcer son système éducatif préscolaire, la Guinée à travers le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation a élaboré avec l’appui financier de la Banque Mondiale, le projet pour les résultats du préscolaire et à l’Enseignement Fondamental (PRePEF).

Financé à hauteur de 50 millions de dollars US par la Banque mondiale, ce projet qui s’étend sur toute l’étendue du territoire national pour une durée de 4 ans, consiste principalement à la construction des salles de classes pour favoriser l’éducation préscolaire, la formation des enseignants et éducateurs, l’appui aux directeurs d’école et chef d’établissement, l’évaluation des performances de l’enseignement fondamental, la mise à niveau des écoles et des cantines scolaires ouvertes.

Pour atteindre ces objectifs, un atelier de présentation, de diffusion des instruments de sauvegarde et de formation des points focaux environnement et social, se tient en ce moment même dans la région de Kankan. C’est la salle des conférences du Centre islamique sise au quartier Météo qui sert de cadre à cette initiative qui s’étendra sur trois (3) jours à compter de ce mardi 31 mai 2022).

Ils sont en tout, une centaine de cadres venue des différentes sections des inspections régionales et des directions préfectorales de l’Education des régions administratives de Kankan, Faranah et de N’zérékoré à y prendre part.

Dans son discours d’ouverture, Abdoulaye Rouguiatou Kaba, Coordinateur national du comité de pilotage dudit projet a affirmé que : « l’objectif de ce présent atelier, est premièrement de présenter le projet du PRePEF aux différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Ensuite, diffuser et expliquer les instruments de sauvegarde environnementale et sociale du projet dont entre autres : le plan de mobilisation des parties prenantes, le cadre de gestion environnemental et social, le plan pour la prévention et la prise en charge de l’exploitation, des abus ainsi que des harcèlements sexuels », a-t-il déclaré.

Une aubaine pour les participants à cet atelier, à en croire Souleymane Daffé, Directeur préfectoral par intérim de Kankan. « C’est une opportunité surtout pour la localité de Kankan où la préscolarisation n’est pas du tout dans l’habitude des citoyens. Avec la création des écoles, le recrutement et la formation des personnels enseignants qui sont annoncés, on ne peut que se sentir rassuré et confiant », a-t-il indiqué avant de rajouter ceci : « avec la présentation que nous venons de suivre, on ne peut que garder espoir ».

Quant au représentant du Gouverneur de la Région, Kaba Sangaré, Chef section pédagogique à l’inspection régionale de l’éducation de Kankan a tenu à remercier pour sa part : « les partenaires techniques et financiers particulièrement la Banque mondiale qui a encaissé les fonds et reste disponible auprès du ministère pour l’accompagner dans sa mise en œuvre. Cela permettra d’améliorer le taux de préscolarisation dans le pays qui n’est que de 9 % », a-t-il assuré.

A rappeler que cet atelier de présentation qui s’est ouvert ce mardi prendra fin le jeudi 02 juin 2022.