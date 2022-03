Dégagement des emprises des voies urbaines : une ‘’tolérance’’ un peu trop marquée à l’endroit de certains occupants

Nous allons revenir, un tant soit peu, sur l’histoire de cette activité portant sur la libération des voies urbaines. Toutes les recherches de solution pour juguler le phénomène ont conduit à la seule alternative possible : dégager systématiquement les encombrants physiques qui les étouffent et les paralysent. Ce sujet majeur a été initié par les autorités de l’ancien régime. Il a été amplement débattu en son temps. Son bien-fondé et ses motivations ont été largement développés et partagés. Et l’on peut affirmer qu’une bonne frange de la population en avait compris l’urgence et la nécessité. Bien entendu que des protestations avaient fusé de ci, de là. On avait parlé d’abus, de spoliations et de destruction d’édifices privés. Les ‘’victimes’’ avaient argué être dépossédées par la force de leur bâti ou aménagement qui sert à leur assurer le quotidien. Ce qui, de leur avis, les plonge eux et leur famille dans la détresse. Ils se retrouvent subitement sans sources de revenus.

Devant la cacophonie et le tollé général qui s’en sont suivis, les autorités d’alors ont hésité à assumer la paternité des opérations. Tout le processus enclenché s’est aussitôt arrêté. Mais, pas pour longtemps. Le 5 septembre 2021, est arrivé le CNRD qui a repris le flambeau. Les nouvelles autorités n’ont pas tardé à remettre la même activité au goût du jour. Elles ont mesuré sa pertinence, au regard de l’image peu reluisante que la capitale, mais aussi les villes de l’intérieur renvoient à l’observateur. Et alors, prenant en compte le fait que l’état est une continuité, le processus a été reconduit. Il évolue aujourd’hui avec plus de réussite que la première fois et surtout, moins de publicité.

A noter cependant que le déroulé de cette activité ne va pas sans quelques réserves. Parmi celles-ci, au moins une est régulièrement citée pour avoir été observée dans toutes les opérations de déguerpissement effectuées au cours de ces dernières années. Il s’agit de la tolérance, grande et constante, affirme-t-on, observée en faveur des parieurs. Pour preuve, on indique que leurs kiosques continuent d’occuper les places dégagées le long des rues, alors qu’au même moment tous les autres anciens occupants sont systématiquement déguerpis.

Pour ces victimes, comme pour une bonne partie de l’opinion, la question qui se pose est de savoir pourquoi cela, du moment que les autorités ont affaire à des revendeurs qui pensent être à égalité de droit et de chance. Espérons que la réponse ne tardera pas à être donnée.