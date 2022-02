Decrets: des hauts cadres nommés aux ministères de l’Enseignement Supérieur et des Mines 

Il s’agit du Professeur Mamadou Dindé Diallo, enseignant chercheur, matricule ‪212 091‬ S, précédemment Vice-doyen chargé des études de l’université de Kindia nommé vice-recteur chargé de la recherche à l’université de Kankan.

Et Raphaël Niabalamou, ingénieur des mines, matricule 249925 M en service au centre de promotion et de développement minier, nommé directeur général adjoint du centre de promotion et de développement minier