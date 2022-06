Décentralisation : Mory Condé menace des chefs de quartiers de Labé

Le ministre de l’Administration du Territoire et ses collègues de l’Habitat, des Finances, de la Santé, du Budget, de l’Information, etc a rencontré les élus locaux et autres administrateurs territoriaux de Labé ce jeudi 9 juin. Un discours a particulièrement retenu l’attention de l’assistance, même si par ailleurs, les membres du gouvernement ont adressé des messages de sensibilisation à leurs subordonnés qu’ils encouragent à travailler dans la bonne gouvernance.

Mory Condé a haussé le ton contre les présidents de conseils de quartier qui se sont absentés à la rencontre, insinuant que ces derniers seraient influencés par leurs positions politiques. «Les maires qui sont devant nous ce matin, vous devez comprendre que dès votre élection en tant que maire, vous cessez d’être représentants d’un parti politique. Mais vous êtes le représentant de la collectivité qui vous a élus », entame-t-il.

Poursuivant, le patron du MATD s’est montré menaçant : «Les maires qui vont continuer à être représentants des partis politiques, vont rejoindre leurs partis politiques (…) Il faut que ce soit très clair », déclare M. Condé. Et d’ajouter: «c’est inconcevable pour moi qu’on puisse tenir une réunion avec l’ensemble des élus de la région de Labé, des sous-préfets, et que des présidents de conseils de quartiers de Labé trouvent des excuses pour ne pas venir. »

Puis, Mory Condé a demandé «la liste de ceux qui ne sont pas là ». lnformant «qu’avant le départ, nous allons trouver des vrais citoyens qui seront en mesure de représenter les conseils de quartiers ». Non sans rappeler que selon lui toujours, à sa prise du pouvoir, la junte pouvait faire remplacer tous les civils à la tête des collectivités par des militaires.

A noter que l’annonce par le ministre Condé du dégel prochain des comptes des collectivités bloqués depuis la prise du pouvoir des militaires en septembre 2021 a fait sourire l’assistance. Même si une date précise n’a pas été fixée à ce propos.