Dans la ferveur de la célébration de ses 60 ans, Total Énergies initie de journées portes ouvertes

Au lancement de la cérémonie de célébration des 60 ans de de la filiale Total, son Directeur Général mûrissait un rêve : celui d’organiser des journées portes ouvertes dénommées « Village Total Énergies », à l’effet de faire découvrir les opportunités qu’offre l’entreprise à ses partenaires et autres clients.

C’est dans cette dynamique que les responsables de Total Énergies ont initié des journées portes ouvertes ce jeudi 2 juin 2022 à leur essencerie de Bellevue. Selon le M. Adjé Kacou, ces journées portes ouvertes font partie des quatre évènements majeurs des 60 ans de la filiale dont les festivités ont débuté le dimanche 29 mai dernier, notamment à travers un semi marathon qui a connu la participation de 9000 athlètes venus de la Sierra Leone, de la Gambie et de la Guinée

.

« Le deuxième événement, c’est aujourd’hui les journées portes ouvertes pour non seulement montrer notre savoir-faire, mais aussi pour montrer notre encrage local à la population. Vous savez qu’on a un bon maillage dans ce pays. Alors, il faudrait que la population de Conakry découvre ce qu’on sait faire, ce qu’on peut offrir à la jeunesse de Conakry sinon à la jeunesse de la Guinée », a expliqué le Directeur Général.

Au compte du troisième événement, ce vendredi, il est prévu la célébration des partenaires et parties prenantes de Total Énergies, en particulier ses gérants. Quant au quatrième événement, il sera consacré à l’apothéose des 60 ans de Total Énergies prévue pour le samedi 4 juin.

Aux dires du Directeur Général de l’entreprise, cet autre événement sera célébré avec les autorités, les clients et l’ensemble des parties prenantes autour d’un dîner gala.

S’appesantissant sur l’aspect RSE de son entreprise, le Directeur Réseau de Total Énergies a confié que Total Énergies fait beaucoup de choses pour les îles de Loos qui n’abritent pas de stations. Là, Total Énergies a participé à la construction d’un établissement scolaire ayant permis à 170 élèves d’aller à l’école sans traverser la mer.

Récemment, il y a un tournoi de football où Total Énergies, avec l’ensemble de ses gérants, a décidé de se rendre sur les îles et y faire une dotation permettant l’organisation de ce tournoi.

« On est très présent sur Kaloum où nous comptons pratiquement quatre stations tournées vers les populations non seulement de Kaloum, mais aussi celles des îles où il y a énormément de pêcheurs. On accompagne donc ces pêcheurs à travers des offres de lubrifiant. En termes de recrutement des compétences, nous invitons les jeunes des îles à venir nous voir sous nos stands pour favoriser leurs recrutements dans nos stations. Certes, il faut prendre le bateau pour se rendre à Kaloum, mais ce n’est pas insurmontable », a indiqué Cyril Robert.

Ambitions

Total Énergies ambitionne d’amener son énergie sur l’ensemble du territoire national. Aujourd’hui, Total Énergies compte 134 stations en Guinée. Mais il y a encore des localités, notamment les sous-préfectures, où les responsables de Total Énergies sont en discussion pour y ouvrir des stations.

Dans un futur proche, plusieurs produits sont annoncés pour davantage répondre aux besoins des clients, dont le nouveau produit Excellium 4 qui sera lancé en début d’année prochaine et qui permettra aux clients de réduire un peu plus la consommation de carburant, avec un meilleur nettoyage des moteurs et des ajouts non additifs.

Aussi, Total Énergies offre des services à ses clients dont une gamme solaire lancée cette année par le groupe et qui offre aux populations, qui ont des difficultés d’accès à l’énergie, des solutions solaires. Il s’agit des lampes solaires familiales pour pouvoir recharger leurs batteries, avoir l’électricité également et permettre aux enfants de faire leurs devoirs.

Rappelons que journées portes ouvertes sont organisées pour faire valoir le savoir-faire de Total Énergies dans beaucoup de domaines que le public a visités dans différents stands.