CRIEF : l’affaire de Facinet Camara renvoyée au 11 mai 

Les audiences se sont poursuivies ce mercredi 20 avril à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Poursuivi pour « blanchiment d’argent, enrichissement illicite et corruption », Facinet Camara ,gérant de la société Flavio Voyage et Tourisme (FVT) a indiqué à la barre qu’il a obtenu en bonne et due forme son contrat de prestation de service de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

« C’est le chef de cabinet de la CENI qui m’a envoyé un bond de commande et une liste de personnes qui devaient voyager pour recenser des Guinéens à l’étranger par mail. Sur plus de 3 milliards de francs guinéens, je n’ai perçu que 2 milliards de francs guinéens« , a t il précisé.

Poursuivant, Facinet Camara a rappelé que Mohamed Kébé, jeune frère de feu Me Salifou Kébé, ancien président de la CENI, l’a préfinancé à hauteur de 2 milliards et quelques de francs guinéens. Et et une autre société lui a remis plus de 600 millions de francs guinéens pour l’accomplissement de son contrat ».

Dans son intervention, le procureur spécial a déploré le fait que le patron de la société FVT a créé son compte bancaire le 11 Juilllet 2019 avec un capital de 10 millions de francs guinéens et soudainement, qu’il fasse un mouvement de 2 milliards de francs guinéens. Quant à la comparution de Mohamed Kébé, son avocat, a sollicité un renvoi de deux semaines. Il a fait savoir que son client est sous traitement à Abidjan (Côte d’Ivoire). Dans la même logique, le procureur spécial a regretté également le fait que les débats se tiennent sans aucun document comptable portant sur un montant de plus de 3 milliards de francs guinéens. Dans la salle, le juge audiencier a renvoyé la suite des débats au 11 mai et la comparution de Mohamed Kébé.