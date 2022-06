CRIEF/Affaire Oyé-Diané : le délibéré de la chambre de contrôle attendu ce mardi

Attendu ce lundi 30 mai, le délibéré de la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières dans le dossier des anciens ministres Oyé Guilavogui et Mohamed Diané a été finalement reporté pour demain mardi. Le même jour qui est prévu pour le délibéré de la même chambre sur le dossier de leur co-détenu et ancien chef, Ibrahima Kassory Fofana.

L’ancien chef de gouvernement d’Alpha Condé et ses anciens ministres sont poursuivis dans deux procédures différentes de » détournements de deniers publics, enrichissement illicite et complicité ».

Le procureur spécial près la CRIEF s’oppose à une liberté conditionnelle ordonnée le 19 mai dernier par un pool de juges d’instruction de la juridiction.