Coyah : une boutique d’Orange Money attaquée par des malfrats

Une boutique d’orange money appartenant au citoyen Mamadou Bachir Diallo situé au quartier Sanoyah a été victime d’une attaque à main armée, ce jeudi, à l’aube. La victime explique les circonstances dans lesquelles sa boutique à été attaquée par malfrats armés .

« Ils se sont fait passer comme nos clients grossistes qui viennent prendre nos marchandises les matins. Le premier venu a demandé des marchandises que nous revendons en gros. Ensuite, deux autres sont venus avec un gros sac et brusquement, ils ont enlevé dans ce sac des armes. Ils ont commencé à tirer. Ils nous ont mis à terre et sont rentrés dans la boutique en cassant les vitres .

Au moment où il prenait l’argent, les voisins sont venus au secours et ils ont réussi à mettre main sur eux. Nous avions appelé la gendarmerie et ils sont venus les prendre pour les envoyer« , témoigne-t-il.

Poursuivant son témoignage, la victime dit avoir perdu un montant estimé à 25 millions GNF dans sa boutique. « Je ne peux pas vous dire exactement pour le moment le montant pris puisse que j’étais couché à terre et je voyais les bandits prendre l’argent avant l’arrivée des voisins secouristes. Et quand ils ont été arrêtés, je ne sais pas où est parti l’argent. Mais, je peux estimer à plus de 25 millions en toute sincérité« , explique la victime.

Au cours de l’arrestation des malfrats, un voisin, venu sécourir, a été blessé. Pour le moment, rapporte la victime, personne ne connaît la destination des gendarmes venus chercher les présumés bandits arrêtés par les voisins.