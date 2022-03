Cour d’appel de Conakry : Fabou Camara condamné…

L’ex-directeur central de la police judiciaire, le contrôleur général Aboubacar Fabou Camara, a été condamné ce 14 mars 2022 par la Cour d’appel de Conakry. La justice l’a reconnu coupable des faits d’abus d’autorité contre l’actuel Coordinateur national du FNDC.

Poursuivi pour « arrestation arbitraire, dénonciations calomnieuses, menaces, violences et injures » au préjudice Oumar Sylla, responsable du FNDC chargé de la mobilisation au moment des faits, Fabou Camara a été reconnu coupable des faits d’abus d’autorité et a été condamné par la Cour d’appel à 6 mois de prison avec sursis et au paiement de 2 millions GNF.

L’ex-directeur central de la police judiciaire est condamné également à payer 5 millions GNF à Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, au titre de dommages et intérêts.

Pour rappel, cette affaire remonte à la lutte contre le 3e mandat d’Alpha Condé. Oumar Sylla avait été arrêté à Gbessia le 29 septembre 2020 et conduit à une villa à laCité des Nations avant d’être envoyé à la DPJ après plusieurs jours. Il a ensuite été écroué à la Maison centrale de Conakry. Condamné en première instance à Mafanco, puis à la Cour d’appel, Oumar Sylla a été libéré après le coup d’Etat du 5 septembre 2021.