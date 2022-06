Convocation de Dalein à la CRIEF, son lien avec l’Ufdg: ces sujets qui font perdre à Gaoual son latin

Invité spécial de l’émission les « Grandes Gueules » de ce mercredi chez nos confrères de la radio Espace Guinée, le ministre Ousmane Gaoual Diallo a été abordé par les chroniqueurs sur la convocation adressée par la CRIEF à son ancien patron, Elhadj Cellou Dalein Diallo. Pour l’ancien responsable de la communication de l’UFDG, son appartenance au parti de Cellou Dalein Diallo n’interfère pas avec son travail de membre du gouvernement.

Sur la question, le Porte-parole répond avec assez réserve : « vous n’allez pas m’entendre non plus là-dessus. Je pense comme c’est une affaire judiciaire, pour éviter quand même une certaine interférence entre l’exécutif et l’appareil judiciaire, je préfère ne pas me prononcer… »

A la question de savoir s’il est toujours membre de l’UFDG, Ousmane Gaoual Diallo répond : « oui ! Mais là vous posez la question au porte-parole du gouvernement. Il ne peut pas donc répondre sur les questions de l’UFDG. Il ne faut pas confondre les choses. L’appartenance à l’UFDG ne vient pas interférer avec mon travail en tant qu’acteur du gouvernement. Donc, je parle en tant que ministre et je n’ai pas de commentaires à faire sur des questions internes au parti. »

Faut-il enfin souligner que depuis quelques jours, cette appartenance d’Ousmane Gaoual à l’UFDG est de plus en plus ouvertement mise en cause par certains membres du Bureau politique national du parti dont Abdoulaye Bah, l’ancien maire de Kindia. Celui-ci lui réclame purement et simplement sa démission.