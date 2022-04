Construction et aménagement d’un échangeur à Bambeto : les internautes soulèvent quelques inquiétudes 

A Conakry, les citoyens vivent un véritable calvaire pour rallier les différents endroits de la ville de Conakry. Et cela ne date pas d’aujourd’hui. L’equivoque sera-t-elle levée dans cette partie ? Comme annoncé récemment, le lancement des travaux de Construction et d’aménagement de l’échangeur du rond-point de Bambeto, a eu lieu ce mercredi 13 avril 2022. Sur ce, les avis des internautes sont divergents : les uns apprécient l’initiative, mais se posent des vraies questions sur leur quotidien pendant les 3ans d’exécution du projet.

Ouessou Diaby : « Le projet de construction de l’échangeur est une formidable idée qui, après réalisation, permettra une fluidité de la circulation. Cependant, certaines questions d’ordre technique méritent d’être posées : le délai d’exécution est-il raisonnable ?« .

Quand on sait que beaucoup de projets ont déjà connu cette première phase, mais jusque-là rien, Bangoura khamè lui s’interroge : « le financement est déjà acquis ? Faudrait pas qu’on fasse comme les autres pierres posées par koro mais qui souffrent sous le soleil par manque de financement. Ex : l’université de Kankan, etc« .

Un autre ironise : « Aujourd’hui c’est à #Bambeto.Mais est-ce que le Colonel President ne devrait pas laisser la pose de la première pierre à son ministre des infrastructures et aux partenaires? Car, plus les pierres deviennent nombreuses, plus les routes deviennent caillouteuses « , martèle Amadou Tidiane bah.

Tout comme certains se souviennent que : « c’est un projet de l’ancien pouvoir si je ne me trompe pas », ils espèrent tout de même qu’il ne connaisse pas le même sort que la plupart des projets du régime déchu: « J’espère qu’ils ont déjà pensé aux contournantes ( ah j’oubliais , je suis en Guinée , c’est parti pour 3 ans de galère ), Renegade.

Par ailleurs, Souleymane Timbi Bah suggère alors, « qu’on saute l’étape de première pierre. Il vont commencé les travaux rapidement. Ya trop de premières pierres en Guinée »