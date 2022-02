Conseil national de Transition : la mission pour l’intérieur du pays validée 

La première plénière du Conseil national de la Transition (CNT) s’est tenue (elle est en cours-19h30) ce 24 février 2022 à huis clos. C’est la décision adoptée par les conseillers, décision motivée, selon le président de l’institution, par la sensibilité des sujets que notamment celui concernant le Règlement intérieur du CNT et de la mission des conseillers auprès des populations.

Les conseillers, 78 présents sur 81, ont validé le premier ordre du jour axé sur la mission de l’institution auprès des populations dans tout le pays. La mission se fera en 10 jours dans les 33 préfectures du pays et les six communes de Conakry. Pour cette mission, cinq groupes composés de 11 conseillers seront dans les 33 préfectures, alors qu’une douzaine d’autres seront déployés dans les cinq communes de Conakry plus la commune de Kassa.

S’agissant du Règlement intérieur du CNT, les conseillers sont en train de l’examiner. Actuellement (19h30) ils sont en pause.