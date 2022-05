Conseil des ministres : Mohamed Béavogui justifie la délocalisation

Le gouvernement guinéen séjourne dans la préfecture de N’Zérékoré où se tiendra le conseil de cabinet de la semaine, le conseil interministériel et celui des ministres sur instruction du président Doumbouya.

<<Le gouvernement, avec les instructions du colonel Mamadi Doumbouya, vient à N’Zérékoré pour une semaine avec la population de N’Zérékoré. D’abord pour mieux comprendre ce qui se passe ici mais aussi les préfectures de la région de N’Zérékoré, nous immerger dans les réalités de nos communautés, comprendre les difficultés qu’elle traverse. Voir leur souci, leurs ambitions et surtout nous aussi, en nous imprégnant de ces réalités là, recalibrer notre façon de travailler. C’est aussi l’occasion de faire de N’Zérékoré la capitale du gouvernement pendant une semaine. Ici nous aurons notre conseil de cabinet de la semaine prochaine, notre conseil ministériel et notre conseil des ministres>>, a indiqué le chef du gouvernement guinéen.

<<En plus de tout ce que nous voulons faire pour comprendre la situation dans la région, nous comprendrons aussi les difficultés de travailler dans la région. Nous voulons aussi savoir quelles sont les conditions de travail de nos collègues des institutions déconcentrées et décentralisées. Les difficultés qu’elles rencontrent. La réalité n’est pas qu’à Conakry. C’est ici que les gens sont. La majeure partie de nos populations vivent en milieu rural. C’est elles qui nous nourrissent, c’est elles qui constituent le souci principal de l’objet de la refondation. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit qu’il venait pour sécher les larmes des guinéens et les guinéens ne sont pas qu’à Conakry. Ils sont partout. C’est pour ça que nous sommes là>>, a-t-il conclu.

Moussa Kounady Camara