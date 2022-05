Conakry : l’entreprise Magic, le leader de la livraison présente ses produits digitaux à ses clients  

Comment y accéder ? C’est simple, téléchargez l’application Magic et installez- la sur votre téléphone portable. Choisissez le service qui vous correspond et expliquez ce que vous souhaitez. Restaurant, Marché, Courier, etc. Le serveur vous envoie automatiquement un devis. Validez le service et aussitôt un des coursiers va s’occuper de vous.

Après la présentation des produits aux clients, très satisfait, Alhassane Bah, associé gérant du cabinet Fiduxis dira ceci : «nous sommes un grand utilisateur de Magic dans son volet Bi to Bi notamment le service destiné aux entreprises. Nous faisons beaucoup de démarches administratives auprès de l’administration fiscale. Nous l’utilisons pour nos activités commerciales en ce qui concerne les appels d’offres auprès des partenaires. Nous l’utilisons également dans nos courses auprès des banques. Nous avons fait recours, il y a quatre ans, à Magic parce que ce sont des professionnels. Nous sommes non seulement satisfaits par la qualité des services mais aussi par le professionnalisme ainsi que la discrétion et la confidentialité des agents…».

Dans le même sillage, Djego Barry, Directeur de l’incubateur Sabou Tech a promis, comme d’autres personnes, d’accompagner l’entreprise Magic qu’il trouve très efficace. «Nous sommes très fiers d’avoir Magic dans nos entreprises. Magic a prouvé qu’avec le travail, il est possible de créer des startups en Guinée avec un service de qualité. Avec le travail, dans quelques années, Magic sera parmi les meilleures entreprises de la sous-région (…). Magic a montré qu’avec le sérieux, on peut réussir en Guinée », a-t-il dit.

Interrogé, le Directeur général de l’entreprise Magic Abdoulaye Diallo est revenu sur les raisons de la création de Magic. «En Guinée, la plupart des familles sont à la maison et il y a toujours quelqu’un qui apporte à manger. Nous avons créé Magic en 2017 et aujourd’hui, l’entreprise est en train de grandir. Nous sommes plus de 75 personnes qui y travaillent, nous sommes présents à Conakry et ses environnants (Coyah et Dubrééka), à Mamou, à Labé à Kamsar et bientôt à Nzérékoré», a-t-il annoncé.

Et d’enchaîner en ces termes : «concrètement, nous avons deux départements, l’un se charge des entreprises en ce concerne d’aller déposer des courriers (chèque à la banque, factures chez les clients…). Nous fournissons un service de qualité de bout en bout».



Pour plus d’informations, appelez ‪626 06 06 65‬