Conakry : le procureur général instruit l’ouverture d’une enquête sur l’accident de Kolaboui

A travers un communiqué qu’il a publié à cet effet, le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry a tenu à informer l’opinion publique qu’il a été porté à sa connaissance par le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Boké de la survenance d’un accident de la circulation sur la route de Boké plus précisément à l’entrée de Kolaboui.L’accident, dont les circonstances ne sont pas encore élucidées, fait un bilan provisoire de onze morts dont quatre femmes, trois petites filles et quatre hommes, selon le communiqué signé du Procureur Charles Wright.En outre, le document fait état de quatre blessés en soins d’urgence à l’hôpital ANAIM de Kamsar. Toutes choses ayant entraîné quelques troubles sur la voie publique »Tout en compatissant à la douleur des familles éplorées suite à ce malheureux accident de la circulation, le Parquet général a instruit le Procureur de la République d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et de se rendre sans délai sur les lieux pour diriger ladite enquête dans l’intérêt de la loi et de la procédure », lit-on entre autres lignes.

« Le Parquet général présente ses condoléances les plus attristées aux parents des victimes ainsi qu’à tout le peuple de Guinée, en promettant de communiquer ultérieurement sur la suite de l’enquête », promet le communiqué en concluant. Au bout de 72 heures, c’est un total de près de personnes qui ont péri dans des accidents de la circulation à travers le pays. Notamment sur la route Télimélé – Dubréka, Mandiana – Kankan, Kolaboui – Kamsar ainsi que Boffa – Boké.