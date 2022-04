Conakry : le parti RTG lance une formation de la jeunesse guinéenne sur la politique

Le parti RÉVEILLE TOI GUINÉE (RTG), dirigé par Aboubacar Mansaré, a lancé ce samedi 23 avril, à la Maison des Jeunes de Ratoma, une session de formation à l’intention des jeunes de Guinée sur la politique.

Ont pris part à cet événement, les représentants de plusieurs partis politiques guinéens dont l’UDFG, le PEDN, le bloc libéral, l’UDRG, MPD…

Ayant pour thème central, ‘’la formation pour la conscientisation de la jeunesse guinéenne sur la politique’’, cette formation est, selon le président du RTG Aboubacar Mansaré, organisée pour les jeunes et par les jeunes leaders de la Guinée. Pour lui, l’objectif principal est de préparer la jeunesse guinéenne par rapport aux défis qui l’interpellent.

« Nous même avons organisé cette formation, nous sommes majoritairement jeunes et la jeunesse représente les 75% de la population guinéenne. Donc, nous estimons que si nous parvenons à le préparer par rapport aux défis qui l’interpellent, on aura résolu les problèmes de notre pays. Puisqu’un militant sans formation intellectuelle, politique et idéologique, est un criminel en puissance », a-t-il dénoncé. Puis de préciser que les modules de cette formation porteront, entre autres, sur ‘’l’introduction à la politique, le guide du parti, le fonctionnement des partis politiques, le leader et le leadership, le management et le manager, le président dans l’exercice de ses fonctions, le vote, le suffrage, le peuple, les institutions de la République’’

Pour finir Aboubacar Mansaré martèle qu’ayant suffisamment de connaissances sur les différents régimes, le résultat n’a pas été probant. Un résultat qui, selon lui, se situe au niveau d’un manque de leadership politique par rapport auquel il a des constats majeurs tels que perception des jeunes de faire la politique pour réussir et non pour apporter leur contribution au développement du pays.

Faut-il souligner que cette formation qui est lancée aujourd’hui, va s’étendre sur deux semaines.

Une dépêche de Magnalén Traoré, Stagiaire à Guinéenews