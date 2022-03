Collège Kipé : Les femmes de TotalEnergies offrent des kits hygiéniques aux meilleures filles des classes de 10eme

En marge de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars mars 2022 sous le thème proposé par l’ONU « Égalité aujourd’hui, pour un avenir durable », les femmes de TotalEnergies Marketing Guinée ont offert des kits hygiéniques à une centaine des filles du collège public de Kipé. Une façon pour ces femmes d’encourager les filles à travailler dur pour être toujours meilleures.

Ce donde kits est composé des serviettes hygiéniques, du savon, des crèmes pour les cheveux et la peau, des déodorants, des gants, des pâtes dentifrices des brosses à dents et gans de toilettes. Les kits ont été remis aux dix meilleures filles de chaque classe de 10e Année.

Fatoumata Baldé, directrice des Ressources Humaines, exhorte les filles à accepter de se former avant de réclamer l’équité entre Hommes et Femmes.

« Cette journée est significative pour toutes les femmes. Avant de réclamer quoi que ce soit, il faut savoir compter sur soi et être exemplaire sur tous les plans. Quand on sait faire sa toilette c’est d’être aussi exemplaire. La femme est un symbole de propreté. Nous savons compter sur vous et restons à votre disposition pour toutes vos sollicitations », a expliqué aux jeunes filles, Fatoumata Baldé, Directrice des Ressources humaines de TotalEnergies Marketing Guinée.

Au nom des bénéficiaires, Élève en classe de 10ème année, Rouguiatou Camara a promis aux femmes de la compagnie TotalEnergies Marketing de Guinée de travailler dur : « Le geste est significatif mais l’essentiel pour nous les filles aujourd’hui c’est de travailler afin d’être parmi les meilleures. »

‘’ C’est un plaisir pour nous d’être avec nos sœurs et de recevoir ces dons. Certes le geste est significatif mais l’essentiel pour nous les filles aujourd’hui c’est de travailler afin d’être parmi les meilleures’’ s’est réjoui la collégienne au nom de ses camarades du collège Kipé.

Pour clôturer l’évènement en beauté, les dames de TotalEnergies Marketing Guinée ont partagés un déjeuner avec leurs bénéficiaires des dons avant de prendre une photo de famille.