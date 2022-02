Col. Amara sur la saisie des biens publics: « il n’y aura jamais de recul, c’est jusqu’au bout… »

Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) n’entend pas reculer d’un iota dans l’opération de récupération des domaines de l’Etat qu’il vient de lancer en Guinée. C’est le ministre Secrétaire général de la Présidence, le Colonel Amara Camara qui l’a martelé ce jeudi 17 février à la télévision nationale.

D’après le Colonel Amara Camara, cette invite qui a été lancée pour libérer les bâtiments, ne sont pas des actes de dépossession ou d’humiliation. Mais plutôt, a-t-il insisté, des actions de salut public auquel les occupants devraient tous adhérer et accompagner.

« Il est important de rappeler qu’il faut laisser quelques choses d’intact à la Guinée et les biens publics font partie de ceux-ci. La ligne de conduite de récupération des biens de l’Etat reste et sera maintenue. Elle fait partie des points sur lesquels le CNRD laissera un bilan. Il n’y aura jamais de recul, on ira jusqu’au bout de la procédure… », a-t-il prévenu.