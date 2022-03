Cherté de la vie : le col. Doumbouya dit ses vérités aux commerçants

Le chef de la junte militaire n’a pas manqué au cours de la rencontre, de rappeler que L’Etat perd beaucoup de recettes douanières.

Plus de 146 milliards gnf perdus en moins de 5 mois par l’Etat sur le riz et le sucre

«Depuis le novembre dernier, l’Etat a perdu 128 milliards GNF sur le riz et 18 milliards sur le sucre. En tant qu’importateurs, vous bénéficiez énormément davantage de ces réductions, à la différence des autres pays de la sous-région qui ne subventionnent pas autant sur les denrées de premières nécessités et les produits pétroliers», a-t-il regretté.

Dans la même logique, il a invité les commerçants à s’inscrire dans une logique devant conduire à la satisfaction des préoccupations des populations guinéennes. «Vous les commerçants importateurs ou grossistes, nous savons que la plupart de vos magasins regorgent des quantités suffisantes et plusieurs bateaux sont attendus. Mais vos stocks sont libérés de telle sorte à créer la pénurie sur le marché pour faire des marges sur le dos de nos pauvres populations. Ceci est pour moi inacceptable. Vous avez récemment écouté le cri du cœur des femmes à l’occasion du 08 mars dernier. Donc, chacun d’entre nous doit travailler pour que les prix sur le marché ne soient pas artificiellement gonflés », a-t-il martelé.

Plus loin, il a demandé aux opérateurs économiques de renforcer la collaboration avec le ministère du Commerce et celui du Budget à travers la douane pour assurer le strict respect des principes.

«J’instruis le ministre du Commerce à mettre très rapidement en place, la chambre de commerce et un patronat unifié dans le but d’offrir un cadre de concertation et de négociation des prix des denrées pour une meilleure régulation de notre marché. Le ministre du Budget aussi est instruit à prendre rapidement une note rappelant le respect strict de l’application de l’équité fiscale et douanière dans l’évaluation du riz et du sucre. Enfin, je demande au ministre des Infrastructures et des Transports de prendre des mesures adéquates visant à réduire les coûts au niveau du port autonome de Conakry».