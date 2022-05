Boffa : Fin du pèlerinage chrétien ce dimanche

C’est dans une ambiance festive, de prières et de joie que le pèlerinage chrétien de Boffa, entamé le jeudi 29 avril, a pris fin ce dimanche 1er mai 2022. Dans son homélie, Monseigneur Vincent Coulibaly, Archevêque de Conakry, a rendu un vibrant hommage au président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. La raison est que depuis 59 ans, aucun chef de l’État guinéen n’a pu être à côté des pèlerins chrétiens pendant le pèlerinage.

« Nous voici aujourd’hui 1er mai la fin de notre pèlerinage annuel à Boffa. Boffa, ce haut lieu de pénitence chrétienne où résonnent quotidiennement les noms prestigieux et vénérables de ceux que Dieu a choisis il y a plus d’un siècle pour être des premiers missionnaires dans notre pays. Nous remercions le président de la transition d’être à nos côté cette année et c’est une première qu’un chef de l’État guinéen le fasse et cela restera dans les annales de l’histoire de l’église de Guinée. Vous avez vu les autorités du pays ont mis les paquets doubles pour l’achèvement de notre sanctuaire marial. Mais cela ne suffit pas, il faut que nous aussi, nous participons quelle que soit la nature », a-t-il dit.

Présent à cette cérémonie, Dr Faya du Bloc Libéral a souligné que « c’est vraiment un sentiment d’humilité pour moi, c’est déjà une obligation en tant que croyant de venir assister à ce pèlerinage. Nous avons prié pour la paix et la justice pour le pays . C’est l’occasion de remercier les autorités du pays qui ont fait preuve de plus de sensibilité cette année, en ayant le président Mamadi Doumbouya qui est le premier a participé au pèlerinage. Il faut le remercier et tous ses compagnons du CNRD, les membres du gouvernement, mais aussi remercié tous les fidèles chrétiens de Guinée ».

Cette dernière journée du pèlerinage chrétien à Boffa a connu la participation plus de 25 000 pèlerins.