Basketball/quart de finale de la BAL :  SLAC tombe sur Zamalek, le champion en titre

Quinze jours après le verdict de la Conférence Nil, les affiches des quarts de finale de la Basketball Africa League sont connues. Et il faut dire que le champion de Guinée, SLAC, aura fort à faire. Puisqu’il affrontera Zamalek. Champion en titre de la BAL, Zamalek a fait un cinq sur cinq lors de la Conférence Nil qui s’est jouée du 9 au 19 avril dernier devant son public, au Caire. C’est donc un champion en titre doublé de premier de la Conférence Nil qui attend le SLAC au Kigali Arena du Rwanda, le 22 mai.

Quatrième de la Conférence Sahara, le SLAC se rendra à Kigali avec le désavantage de manque de compétition. En effet, le club de Conakry n’a plus joué de compétition locale depuis décembre 2021 et la suspension du championnat suite à une fermeture du Palais des sports par la direction nationale des Sports. Une situation qui exaspère le secrétaire général de la Fédération Guinéenne de Basketball, qui songe même à une improbable organisation du championnat guinéen dans un autre pays. Déjà, lors de la Conférence Sahara, SLAC avait assuré une partie de ses préparatifs à Dakar.

La phase finale de la Basketball Africa League est prévue du 21 au 28 mai à Kigali. Outre le match Zamalek – SLAC, les autres matchs des quarts de finale sont : Petro de Luanda (Angola) vs As Salé (Maroc) ; As Monastir (Tunisie) vs Cape Town (Afrique du Sud) et REG (Rwanda) vs FAP (Cameroun). Les demi-finales sont prévues le 25 mai et la finale le 28 mai.