Basketball/BAL: SLAC se relance contre Beira (90-74)

Dos au mur après deux défaites en trois matchs, SLAC n’avait pas droit à l’erreur contre le club mozambicain de Beira, ce samedi 12 mars. Et les hommes de Zeljko Zecevic ont été à la hauteur de l’enjeu. Le score de 51-36 à la pause exprimait déjà la bonne santé de SLAC. Tout a été presque parfait cet après-midi. D’abord aidé par la bonne entame de match de son cinq de base – composé, comme toujours depuis le début du tournoi, de Crawford (23 points), Obekpa et Miller -, SLAC a ensuite déroulé avec l’apport de son banc. Les académiciens de la NBA, Mohamed Ali Keita et Saliou Mbaye ont bien aidé l’équipe a chaque qu’ils ont eu l’occasion de jouer. L’Association Keita-Obekpa a parfois fait mal à l’adversaire. Mara, Fofana et le capitaine Mamadi Keita ont aussi contribué à cette précieuse victoire ( 90-74).

Avec cette victoire, SLAC se relance dans la course pour Kigali. Il y serait n’eut été le tir à 3 points au buzzer de Nshobo lors du match contre REG.

Le prochain et dernier match de SLAC à la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) aura lieu lundi 14 mars contre les marocains de l’Association sportive de Salé.