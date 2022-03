Banques : SG Guinée récompensée par des Magazines internationaux 

Société Générale Guinée (SG Guinée) a présenté ce vendredi une série de prix acquis au cours des trois dernières années. Ces prix proviennent de différents magazines financiers internationaux.

Depuis 2017, Société Générale est élue par le Magazine Global Finance comme « Meilleure Banque en Guinée », du fait de ses performances en Trade finance et transferts internationaux. Ce n’est pas tout. Elle est aussi reconnue dans la catégorie « Market Leader » et celle de « Best Service » de cash management, grâce à sa qualité de service et à la satisfaction des clients par «EUROMONEY» en 2021.

Le plus récent des prix de Société Générale est décerné par le magazine Capital Finance International (CFI.co), qui a présenté SG GUINEE comme une banque ancrée dans les valeurs de responsabilité, d’engagement et d’esprit d’équipe avec le prix 2021 de la meilleure banque d’affaires.

C’est pourquoi, en sa qualité de Directeur Général de Société Générale Guinée, Thierno Ibrahima Diallo s’est réjoui de présenter, dit-il, « le reflet des travaux entrepris en Guinée. Ce sont des récompenses de trois magazines financiers qui suivent l’activité bancaire et qui reflètent la qualité du travail entrepris par nos équipes en Guinée depuis plusieurs années. J’accueille ces prix avec beaucoup de fierté mais aussi avec beaucoup d’humilité parce que nous devons continuer ce travail pour aller dans le sens toujours d’améliorer la qualité de nos services pour nos clients. C’est une marque de satisfaction et d’encouragement pour nos équipes ».

Pour cette société, ces prix représentent un accomplissement à deux niveaux : « c’est un accomplissement au niveau du personnel de SG Guinée parce que c’est le travail de toute une équipe qui nous a permis d’en arriver là. Mais aussi un accomplissement pour la Guinée en ce sens qu’ils sont décernés par des magazines internationaux et la Guinée doit plus que jamais montrer ses capacités à accueillir et accompagner les entreprises qui viennent investir dans le pays « , a affirmé le Directeur Général de Société Générale Guinée.

Au-delà d’une satisfaction, la société porte des ambitions futures pour la satisfaction des clients. « Cela nous encourage à travailler plus et apporter plus de valeur ajoutée dans l’accompagnement de nos clients aussi bien particuliers que professionnels dans leurs développements, dans leurs besoins de financement, d’accompagnement et de conseil. Mais aussi, l’Etat guinéen doit avoir besoin d’accompagnement, globalement pour aider la Guinée à aller vers un développement durable dans la confiance et la sérénité », a affirmé Maimounatou Bah, la Directrice Générale adjointe à la SG Guinée.

Le personnel de Société Générale Guinée se dit conscient du rôle des banques dans l’essor économique des pays. A travers ces distinctions, ils comptent assumer leurs responsabilités envers les entreprises qui investissent chez eux. Mais aussi garantir la qualité du cadre financier aux entreprises de standard international pour ainsi améliorer, disent-ils « la marque destination Guinée pour les investissements ».

Un compte rendu de Mamadama Sylla, stagiaire à Guinéenews