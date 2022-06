Axe Kankan-Mandiana : une semi-remorque se renverse et tue 5 passagers

Un camion remorque en provenance de Beyla qui s’est renversé tôt dans la matinée de ce lundi 13 juin sur la route nationale Kankan-Mandiana.

C’est dans le district de Nèrèkôrô, dans la sous-préfecture de Balandou, située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Kankan, où le drame s’est produit.

Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 9 blessés graves.

Joint au téléphone, Adama Koulubaly, un habitant de Nèrèkôrô, revient sur les circonstances de l’accident : « c’est aux environs de 5 heures du matin que nous avons entendu le bruit de l’accident. On s’est précipité sur les lieux. Arrivé, on a constaté qu’il y’a eu déjà 5 morts sur place dont une femme. Il y a 9 blessés graves parmi lesquels 3 hommes et 6 femmes. Ils étaient au total 14 personnes assises sur des marchandises. Les blessés et les morts ont été évacués d’urgence à l’hôpital régional de Kankan. Le véhicule était plein de sacs de riz, d’avocats, des sacs d’arachides, des sacs de manioc. »