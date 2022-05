Avis de recrutement d’un Responsable des services généraux

Dans le cadre de son développement, une importante structure de la place recrute un Responsable des Services Généraux (H/F).

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Date de prise de poste : 1er juillet 2022

Profil recherché

o Idéalement, vous êtes une personne de terrain et être âgée de 45 au maximum et de nationalité Guinéenne.

o Vous avez toutes les capacités pour gérer une équipe avec une dimension stratégique. Votre sens du relationnel, du service et la gestion des priorités sont des

atouts indéniables.

o Vous êtes rigoureux(se), intègre, organisé(e) et réactif(ve) avec une très bonne maîtrise des procédures d’achat et de la logistique.

o Vous êtes méthodique, disponible dans les moments de pointe.

En tant que Responsable des Services Généraux, vous avez en charge la logistique avec l’ensemble des services généraux.

Au quotidien, vos tâches sont :

• Gestion des locaux et équipements (bureaux, salles de réunion, optimisation des aménagements).

• Gestion des achats (définition des besoins, choix des fournisseurs, commande, gestion des stocks, transit, …)

• Gestion de la flotte automobile et du carburant.

• Vérification et suivi des dispositifs de sécurité et d’hygiène en relation avec le comité HSE (évaluation des risques professionnels).

Qualifications pour le Poste

– Être titulaire d’un BAC+4 en Management des Achats, Logistique ou/et supply-chain ou tout diplôme connexe avec une expérience pratique avérée.

– Vous disposez également d’une expérience dans la gestion des services généraux comme pré requis.

– Vous avez une aisance relationnelle pour échanger avec de nombreux interlocuteurs (Décideurs, Managers, consultants et prestataires).

– Vous maitrisez le Pack Office Microsoft avec des logiciels spécifiques (SAGE, SC- FORM,…)

Pour Postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation uniquement par email à l’adresse recrutement224@outlook.com au plus tard le 13 Juin 2022. Seules les candidatures présélectionnées seront contactées.