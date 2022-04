Avis de recrutement de 200 agents commerciaux pour des ventes de proximité à Conakry et dans ses environs.

APPEL A CANDIDATURE

La société KOUNTA SARLU, ayant son siège à Kaloum,Boulbinet

Recrute pour les besoins de services:

200 commerciaux pour une vente de proximité. Dans les zones Ckry – Dubreka – Coyah -Maferenyah ( Forecariah)

​​​​PROFIL DES CANDIDATS:

. Guinéens de 18ans et plus.

. Le contact et avoir une communication facile en français et au moins une langue locale.

. Avoir une mobilité facile.

. Etre disponible immédiatement.

​​​​COMPOSITION DE DOSSIERS:

. Lettre de motivation

. CV

. Copie carte d’identité nationale valide

. Certificat de résidence

Dépôt des dossiers complets à l’adresse ci-apres : Société Kounta Sarlu sise à kaloum-boulbinet

C/ Kaloum ou par mail: kounta.sarlu@kountasarlu.com

Contact: 625727171 / 625727072

Date limite de dépôt le 06 Avril 2022