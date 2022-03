Au coeur de vives critiques, Aboubacar Soumah explique les raisons de sa présence chez Kassory

«J’ai été félicité un frère après le choix porté sur lui…»

Pour couper court aux rumeurs qualifiant sa présence au domicile de Kassory Fofana, d’un regroupement communautaire, Aboubacar Soumah est sorti ce matin sur les antennes de la Radio FIM Fm, expliquer les raisons de sa visite chez l’ancien Premier ministre.

Ainsi, interrogé sur ce qui fait courir sur la pointe des pieds, l’ancien député chez le nouveau « président provisoire » du RPG Arc-en-ciel, « C’est une présence chez un grand frère qui a eu l’honneur. ça n’a rien à avoir avec du communautarisme. Il y avait tout le monde chez Kassory. Bah Oury y était, Halimatou Dalein, l’épouse de l’opposant Cellou Dalein Diallo s’était elle aussi déplacée pour saluer le couple Kassory… Ces gens ne sont pas de Basse-Guinée !… Il n’est jamais question du communautarisme en Basse-Guinée… Comme je l’ai toujours dit en bon soussou, la Basse Côte est le « Soumbouya » de la Guinée. C’est le « soubassement » de la Guinée, C’est la fondation… le sommet de la Guinée. Ici il n’y a pas un problème d’ethnie comme ça peut se constater ailleurs… »

Pour ce qui concerne les noms et les visages des personnalités présentes au domicile de Kassory, Mr Soumah répond qu’il n’est pas le protocole de l’ancien Premier ministre. Mais que lui il a été pour féliciter son grand frère « A mon retour du sommet de la CEDEAO, j’ai appris, j’ai vu que Dr Ibrahima Kassory Fofana a eu l’honneur de ses camarades du parti RPG Arc-en-ciel, qui l’ont porté comme président, de façon provisoire avant le congrès prochain … Je suis en obligation d’aller lui dire, félicitation !»

Est-ce des signes précurseurs d’une future alliance entre son parti et le RPG Arc-en-ciel ?

« Aller féliciter Kassory, ne veut pas dire soutenir le RPG ! Quand il sera question d’avoir une alliance entre le RPG et notre parti, c’est les deux partis qui discuteront et l’osque leurs intérêts se trouvent dans le jeu, alors on l’acceptera. Nous n’avons pas un parti ennemi en Guinée. Nous avons crée le parti pour conquérir le pouvoir dans ce pays…Alors tout parti crée par un Guinéen, lorsque nos intérêts sont dans une alliance électorale, quelle soit locale ou nationale, nous seront avec ce parti »