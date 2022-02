Appui aux communautés : plusieurs teinturières formées par LafargeHolcim Guinée

La société de production du ciment, LafargeHolcim Guinée a procédé, ce jeudi 17 février 2022, à la remise des satisfécits de formation à 25 teinturières issues des cinq quartiers voisins de l’usine. Cette cérémonie s’est tenue en présence du Directeur du Cluster West Africa, des responsables de l’usine, des représentants des cinq quartiers, mais aussi du comité de voisinage. C’est une formation qui s’est déroulée pendant un mois initié par LafargeHolcim Guinée dans le cadre de sa stratégie RSE afin de permettre aux femmes d’être autonomes.

Le Directeur général de LafargeHolcim Guinée, Bruno Hounkpati, s’est dit très satisfait du déroulement de cette formation qui a permis à certaines femmes de découvrir le métier, et à d’autres de s’améliorer : « Ça nous fait plaisir de participer à cette évolution et aussi de participer à cette autonomisation des femmes dont on parle aujourd’hui et de rendre, au-delà du discours, cela beaucoup plus concret. »

Xavier-Saint-Martin-Tillet, Directeur Cluster West Africa, estime que cette formation fait partie des plus belles réalisations auxquelles il a assisté : « Je trouve que c’est une des plus belles réalisations qui m’ait été donnée de voir et de voir vos sourires, vous voir ensemble comme ça, ça me fait très chaud au cœur. Et ça me dit qu’on est sur la bonne voie. »

Plus loin, il soutient que d’autres actions de ce genre pourraient être entreprises : « Je ne doute pas qu’il y aura d’autres initiatives qui viendront alimenter la filière de tout ce que vous pouvez analyser ensemble. Il faut vraiment que cette vie ensemble soit bénéfique pour nous tous. Ainsi, la route sera longue et vous aurez de belles réalisations. C’est extrêmement positif de voir que des idées sont traduites dans des réalités. »

Très satisfaite du résultat de la formation, la Direction générale de l’usine a décidé de racheter les produits faits par ces teinturières. « Ces réalités sont tellement intéressantes qu’on m’a chargé de transmettre une bonne nouvelle. Le Directeur général et son équipe ont décidé d’acheter ce que vous avez produit à la fois pour vous aider et parce que vous avez fait un très bon travail », a affirmé Xavier-Saint-Martin.

Quant à Aminata Condé, responsable de communication de l’usine, elle est revenue sur l’objectif de ce programme de formation : « C’est un programme que LafargeHolcim Guinée a financé pour l’autonomisation des femmes. Cet accompagnement s’inscrit en ligne droite avec la stratégie RSE de LafargeHolcim Guinée qui exige que l’on investisse dans des initiatives durables et à forte valeur ajoutée. C’est exactement ce que nous faisons avec ce programme parce que non seulement nous formons des femmes, mais nous leur permettons d’être autonomes, de vivre de ce métier qu’elles ont appris tout en garantissant des revenus durables. »

Les bénéficiaires de cette formation devront démultiplier auprès d’autres teinturières dans les quartiers ce qu’elles ont appris.