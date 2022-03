Accident de moto à Linsan: 4 morts sur place

Interrogé, maître Hamidou Bah, responsable du syndicat des transporteurs de Linsan revient sur les circonstances de cet accident » c’est vers 2h que l’accident s’est produit. Ce sont 4 jeunes (deux garçons et deux filles) qui étaient sur la moto. Après la soirée dansante, les jeunes garçons ramenaient les filles à Sougueta à 25 kilomètres de Linsan. Sur la route, ils ont percuté l’arrière d’un camion stationné pour cause de panne de freins. Ils ont fini leur course sous le camion. Heureusement pour l’apprenti du camion qui y passait la nuit. A quelques minutes avant l’accident, il s’est déplacé pour se mettre à l’aise, sinon la moto allait finir sa course sur lui » explique t-il.

Les corps des filles ont été ramenés à Hamdalaye Sougueta où leur inhumation s’est déroulée ce dimanche à midi.

Quant aux corps des garçons, ils ont été ramenés à Linsan.