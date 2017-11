Zimbabwe: l’armée fait le ménage et dépose Mugabe

Les choses sont allées très vite, c’était à qui tirerait le premier. Le G-40 et les jeunes de la ZANU-PF n’ont eu le temps que pour constater le fait accompli. Au moment où ils faisaient, hier, mardi, dans la journée, leur discours de résistance et de soulèvement contre la déclaration du chef de l’armée, le général Constantino Chiwenga, celui-ci avait déjà les choses entre les mains, à moins que leurs agitations ne l’aient poussée à l’action. La purge s’est inversée.

Si Mugabe est ménagé, il n’en sera pas de même de son entourage. On se demande ce qu’est devenue Grace Mugabe, du G-40, singulièrement le ministre zimbabwéen des Finances. Mugabe est-il libéré de l’influence de sa femme fatale, celle qui l’a égaré du chemin de l’honneur et de l’histoire ?

Que dire de l’armée zimbabwéenne et de ce coup de pied de l’âne qui a peur de s’assumer ?

La question se pose puisqu’il s’agira de la même rengaine sur la légalité constitutionnelle, même quand des constitutions légalisent des choses illégales sur le dos du peuple. Au Zimbabwe, il était dans la constitution que la première dame succède à son mari ? Où est le successeur constitutionnel ? Pourquoi personne n’a pas pipé quand ce successeur constitutionnel a été limogé de façon abusive ? Qu’on nous épargne la rhétorique entendue quand les Dadis avaient bondi sur le pouvoir en Guinée. Les généraux et l’armée zimbabwéenne jusqu’ici muets ont subodoré que si le Vice-président Emmerson Mnangagwa, le plus influent du parti, est ainsi allé, la purge n’épargnera personne, l’intervention était une sorte de baroud de survie, c’est ce que l’observateur peut voir dans cette histoire… Ce qui signifie qu’aucune armée du monde n’est muette et impassible à l’émeri et à l’envie.

Evidemment, toutes les armées ont peur d’assumer un putsch à cause des condamnations hypocrites des puissances et des voisins qui, parfois, soufflent le chaud et le froid, selon les degrés d’affinité ou d’inimitié. Dans la sous-région, Mugabe est le doyen sur qui tous se calquent pour garder le pouvoir à vie, il sera normal de voir et d’entendre des condamnations, mais il est désormais très imprudent pour cette armée de faire marche-arrière, elle devra s’assumer et boire la ciguë jusqu’à la lie, n’écouter que le peuple zimbabwéen tout en évitant de verser le sang. Une rapide transition serait aussi le schéma idéal, mais si elle s’accroche…

La page vient d’être tournée, puisse-t-elle servir de leçon.