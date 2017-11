Zimbabwe : La page du régime Mugabe est-elle tournée ?

Sous la pression internationale, l’armée zimbabwéenne a été obligé de jouer au chat et à la souris avec un vieillard sénile et gâteaux. Au moment où tout le monde s’attendait à l’entendre jeter l’éponge, le vieux a promis qu’il présidera le prochain congrès de la ZANU-PF pour édicter des nouvelles règles du jeu, au grand dam de son parti, des anciens combattants, de la Société civile et tout et l’armée était restée silencieuse, comme si de rien n’était, elle-même fait des injonctions au parti, qui avait voulu faire sortir de nouveau ses gens pour une manifestation, de ne pas envenimer la situation. Moins de 24 heures après, c’est quelqu’un qui a lu la démission de Mugabe. Pourquoi ne l’a-t-on pas laissé le faire, lui-même ? Tout fait pressentir à du Mugabe sans Mugabe. A-t-il vraiment démissionné ou a-t-il été démis ?

En commettant quelqu’un le faire à la place de Mugabe, ça laisse sous-entendre que le Vieux a donné sa langue au chat, mais ça peut aussi signifier que Mugabe n’était pas disposé à le faire, et que ses atermoiements font perdre du temps, pour cette raison, à bout d’impatience, certains sont pressés de prendre le relais, serait-ce l’armée, avec un paravent qui se nomme Mnangagwa ?

Comme le préconise le président de l’UA, si Emmerson conduit la transition, a-t-il le droit d’être candidat ? Va-t-il accepter de jouer au figurant dans cette affaire ? Mais encore, les cartes seront rebattues pour permettre à l’opposition de faire partie du jeu, dans une course scratch ?

Avec un parti omniprésent, avec les vétérans de guerre qui ne sont pas près de lâcher l’os et avec cette armée trop prudente ou prude, vu qu’elle a tout pris avec des pincettes dans ses démarches trop méticuleuses pour se faire une image internationale, il n’est pas interdit de penser qu’elle a son homme bien en réserve pour tire les ficelles dans l’ombre. Dans ce cas, Morgan Tsangerai peut toujours attendre, comme Raila Odinga du Kenya. Dans ce cas, c’est un changement dans la continuité, du Mugabe sans Mugabe.

La page n’est pas tournée, comme beaucoup l’entendent.