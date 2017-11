Zimbabwe : la deuxième indépendance

Les Zimbabwéens de 40-50 n’ont connu que Robert Mugabe comme libérateur au plus fort de la guerre froide, quand les Pershing étaient braqués sur les SS-20, et réciproquement. Ce libérateur les à sortis des griffes du régime raciste de la Rhodésie de Ian Smith, aussi implacable que celui de l’apartheid de Peter Botha d’Afrique du sud, qui ne suivra la voie qu’avec une autre lutte acharnée pour la libération de Nelson Mandela, plus de dix ans près.

Mais, la gestion de cette libération a finalement tourné au clanisme exagéré et abusif dont la conséquence est, non seulement l’écartement de tous les compagnons de l’indépendance, les uns après autres. On ne saura jamais jusqu’où cette purge allait s’arrêter, si les militaires n’avaient pas mis le holà. Mais aussi et surtout, ce clanisme a conduit à la chute libre de l’économie au point de sacrifier Cecil, le lion mythique du parc de Hwange pour une somme de 50000 dollars à un dentiste à la noix du nom de Walter Palmer qui n’en a tiré aucune gloire. On se demande qui avait empoché la prime. On disait à l’époque que cet argent servait à l’entretien du parc.

C’est dans cette atmosphère que l’armée a pris la responsabilité après tant d’années de laxisme au détriment du peuple zimbabwéen et aussi sans doute pour se prémunir d’une purge dans son sein. C’est sans compter avec la pression des « constitutionalistes » du monde pour une procrastination onéreuse de ceux qui obéissent aveuglement, mécaniquement et servilement aux textes, sans aucune adaptation aux réalités. Ce sont eux les vrais antidémocrates. Car, exiger le rétablissement de l’ordre constitutionnel sans condamner les violations de la constitution, c’est faire le deux poids deux mesures et exactement vouloir d’une chose et de son contraire. Il faut sortir maintenant de ce carcan intellectuel qui gangrène à tous les niveaux, même au niveau des plus grands donneurs de leçon de démocratie de ce monde.

La pression internationale qui pèse sur les militaires zimbabwéens risque d’avoir des conséquences imprévues. Si l’on accepte que Robert Mugabe joue au vieux gâteux-capricieux de l’extérieur, le Zimbabwe entier s’oppose à son maintien aux commandes. Son propre parti, la ZANU-PF, l’association des anciens combattants, la société civile, les militaires, sans trop compter l’opposition, demandent tous son départ, par une manifestation qui va ressembler à une nouvelle demande d’indépendance. Si tous les Zimbabwéens embouchent ce dimanche la même trompette, que vaudra la constitution, dont le tripatouillage clanique a transformé en chiffon ?

On s’attend à ce que les Zimbabwéens demandent à la communauté internationale de respecter leur prise en main de leur destinée. Peut-on être plus royaliste que le roi et plus légaliste que le peuple ?