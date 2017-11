Zimbabwe : Grace Mugabe en position métastable

La première Dame du « royaume du Zimbabwe » fait une ascension insolite en balayant tous les obstacles politiques devant elle, elle est dans toutes les grâces du vieux Mugabe pour faire le ménage en commençant par les membres fondateurs et caciques du parti ZANUPF (Zimbabwe African National Union-Patriote Front), qui a conduit à l’indépendance, le Vice-président et chef des renseignements, considéré comme le successeur et l’homme fort du régime, Emmerson Mnangagwa vient de faire les frais. Plus d’obstacle.

Mais si Grace Mugabe dégage tous les grains et noyaux durs qui ont fait tenir la route de la politique de Mugabe depuis 1980, que va-t-il lui rester pour faire le reste du chemin ? A-t-elle l’intention secrète de changer d’orientation politique, une fois au pouvoir, comme Mohamed Ben Salman ? La question peut se poser, puisque le vieux Mugabe ne sait plus lui dire non et ne peut plus rien lui refuser. Si on en croit les folles rumeurs à l’intérieur et ce qui s’est passé et qui a frôlé un incident diplomatique entre l’Afrique du sud et le Zimbabwe, quand cette dame a fait tabasser une jeune femme mannequin qui se trouvait en compagnie de ses garçons dans une chambre d’hôtel d’Afrique du sud. Cela démontre à suffisance le tempérament et le caractère de femme possessive-accapareuse de Grace Mugabe. Si elle veut tenir le pays d’une main de fer pour un changement qualitatif et quantitatif pour le bien des Zimbabwéens, on n’en dira rien, à supposer qu’elle bénéficie surtout de la même grâce de la grande muette, mais si elle veut confisquer son pays pour une autre phratrie, elle entrainerait le pays dans l’inconnu, à ses détriments.

Pour définir clairement qui est Grace Mugabe, il s’agit de savoir exactement ce qui s’est passé quand elle a été huée et chahutée lors d’une sortie publique. A-t-elle été huée par les partisans du vice-président ou a-t-elle organisée, elle-même, cette scène pour avoir la tête de Emmerson Mnangagwa, qui avait pourtant la confiance absolue du vieux Mugabe et de toute la ZANU-PF ?

L’ascension forcenée et fulgurante de Grace fait poser des questions ésotériques, Où va-t-elle ? Personne ne sait, mais on doit appréhender une chose : si cette femme a tout le pouvoir au Zimbabwe, il ne restera pas grand-chose de Mugabe, en hommes comme en idées. Serait-ce en bien ou en mauvais ? Qui vivra verra.

En attendant, elle tient totalement sous son charme le vieux mais pas tous les membres du parti et du gouvernement. Elle est dans une sorte d’équilibre instable tant que Mugabe fume la pipe. Cléopâtre n’a pas fini de montrer ce dont elle peut être capable, puisque César est sous son charme. Doit-on parler de la chute de l’empire zimbabwéen comme de l’empire romain ?