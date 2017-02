Mandjou Diallo, le Coach du Syli national junior rentre dans la CAN 2017 dès ce dimanche avec un effectif complet – jusqu'à vendredi, aucun blessé n'était signalé. Il a alors centré sa conférence d'avant-match sur l'adversaire qui est la Zambie, le pays hôte de la compétition. Pour les journalistes guinéens, c'était presque du déjà entendu. Revenons tout de même sur quelques passages de ces propos.

Pas peur de l'adversaire

Mandjou Diallo reconnaît que défier le pays hôte en match d'ouverture de la CAN n'est pas chose aisée. Toutefois, en se rappelant de l'exploit de la Guinée-Bissau qui a tenu en échec le Gabon en janvier dernier. Il se dit que les trois points peuvent être arrachés en dépit de tout. « Nous respectons l'adversaire. Cela ne veut pas dire qu'on a peur de lui », a dit Mandjou Diallo. Le technicien guinéen estime d'ailleurs que jouer le pays hôte en match d'ouverture est une bonne chose.

Pas d'idée sur l'adversaire

Vendredi, Diallo disait à la presse guinéenne que les anglophones jouent un football direct. A part cela, il laisse entendre qu'il n'a aucune autre idée de l'adversaire. Et cela ne l'inquiète pas. D'autant plus que durant la phase de qualification, il «n'avait aucune idée sur le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Gambie.» «On n'a jamais eu des idées sur nos adversaires », a-t-il dit.

Faire un bon match

Que ce soit contre les Chipolopolos ou contre les autres équipes du groupe, Mandjou Diallo croit qu'il faudra, à chaque fois, faire un bon match. Surtout que la Guinée vise le dernier carré, synonyme de qualification à la Coupe du monde des Juniors. «Il y a quatre équipes pour seulement deux places », en est-il conscient. C'est pourquoi il croit d'ailleurs que le match de demain est important pour chacune des deux équipes.

Ne pas se fier aux matchs amicaux

Après deux matchs amicaux tous gagnés contre le Soudan – l'équipe surprise de la compétition – et une formation d'Afrique du Sud, le Syli semble être venu à cette compétition avec beaucoup de confiance. Sauf que l'entraineur ne se fie pas aux résultats de ses matchs. «Un match amical ne justifie pas votre performance à la phase finale. Ce qui est important, c'est que j'ai fait jouer toute l'équipe dans ce match contre le Soudan… Le plus important, c'est le match de demain », a ainsi insisté le Coach.

A côté de l’entraineur pour la conférence de presse, le capitaine du Syli junior, Mamadou Kane a réitéré que le groupe vise à remporter la CAN. Mais le chemin de la finale passe d'abord par les Chipolopolos qu'il respecte… Après la conférence de presse, les joueurs du Syli ont fait un dernier entrainement sur la pelouse du Heroes Stadium où ils joueront demain.

De notre envoyé spécial à Lusaka, Tokpanan Doré