Invité de l’émission « Les Grandes Gueules » d’Espace FM, le ministre de l’enseignement supérieur, Abdoulaye Yéro Baldé, a rassuré qu’il n’est contre personne, ni contre une université. Il l’a dit 48h après l’annonce des étudiants fictifs.

Êtes-vous surpris du tollé né autour de la publication du nombre des étudiants fictifs ? « Non, je ne suis pas surpris. Au contraire, on s’y attendait. Surtout concernant l’effectif annoncé. Pour le privé, on a annoncé 52 000 contre 30 000 et quelques pour le public mais pour Conakry uniquement. La biométrie se fait en deux phases. Il y a la phase de Conakry, qui va finir bientôt puisque nous finissons la biométrie pour les premières années, c’est plus facile, ils sont déjà en ligne. Les universités privées de Conakry sont au nombre de 32 contre huit à l’intérieur du pays. A Conakry, on a pris huit institutions d’enseignement supérieur », a-t-il affirmé.

"Dans une université, ils ont volé un ordinateur de biométrie"

« On avait commencé la biométrie sur la base des contrats signés. Cette biométrie visait plus les universités publiques puisque nous estimons qu’elles regorgent plus de fictifs. Au début, on voulait se baser sur les contrats signés du côté privé. Mais lorsque l’équipe de biométrie est allée sur le terrain, elle nous a envoyé plus d’étudiants. Dans le contrat, une année de redoublement est prévu mais c’est l’ampleur, qui m’a amené à dire : attention, quelque chose se passe. C’est pourquoi, j’ai fait appel à la justice en cas d’éventuels procès. Donc, j’ai fait appel à un avocat, Me Zogbélémou Togba, qui m’a envoyé un cabinet d’huissiers. Actuellement, ce cabinet travaille sur le terrain pendant la biométrisation. Depuis lors, le flux a beaucoup diminué mais au départ, beaucoup de gens venaient s’enregistrer au nom d’une université. Certains oublient qu’avant d’apposer les dix doigts pendant la biométrie, on fait un contrôle physique rigoureux. Instantanément, les données vont au serveur. D’ailleurs, dans une université, un ordinateur a été volé pensant qu’ils y récupéreraient les données. Or, elles vont directement au serveur. Aujourd’hui, nous travaillons avec une assistance étrangère », a-t-il soutenu.

Pour le ministre Yéro Baldé, c’est sur la base des effectifs biométrisés que son département va établir de nouveaux contrats. « Actuellement, on est en train de payer toutes les troisièmes et septièmes années. Actuellement, la procédure est déjà engagée. Mais à partir de maintenant, on paie sur la base des effectifs biométrisés privés comme publics. Une fois de plus, ça ne concerne pas que le privé seulement. Je répète : la biométrie, à l’origine, c’était pour le public », a-t-il insisté.

Pourquoi avez-vous publié la liste dans la presse au lieu de prendre langue avec les universités. « Si on l’avait fait, on nous accuserait d’en faire notre cuisine interne. Mais on a voulu, pour une question de transparence, surtout que nous sommes dans une phase provisoire, faire la transparence. Peut-être, que ce serait naïf de notre part, mais notre idée n’était pas de faire courir le bruit ailleurs », dit-il.

"Nous n’avons rien contre quiconque, ni contre le privé"

Comment en êtes-vous arrivés à 52 000 étudiants fictifs dans le privé, alors que l’effectif global des universités privées de Conakry est de 25 711 étudiants. « Lorsque nous avions commencé la biométrie, les étudiants venaient mais des recteurs appelaient. D’autres étudiants venaient avec des badges différents. On forçait d’autres étudiants ayant fini leur cycle d’étude à venir s’enregistrer. Juste pour gonfler les effectifs. Nous n’avons rien contre quiconque, ni contre le privé. Certains ne voulaient même pas qu’on envoie des effectifs au privé mais c’est moi, qui ai refusé. Les gens oublient qu’au moment de la biométrie, ça change », a-t-il expliqué.

Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette biométrie viserait certaines universités, comme le fondateur de l’Université de Koffi Annan, qui s’est lancé en politique. « C’est un faux-procès. Si on voulait le faire, on l’aurait fait depuis. Mais ce n’est pas notre intention. La biométrie, je le répète, à l’origine, c’était pour le public. Jusqu’à preuve de contraire, nous pensons qu’il y a plus de fictif dans le public que dans le privé. Mais comme nous envoyons des boursiers, nous devons contrôler. Mais une fois encore, je ne suis contre personne, ni contre aucune institution d’enseignement. Certains ne voulaient pas qu’on envoie des étudiants dans le privé, mais c’est moi, qui ai refusé. Et on continuera d’en envoyer puisque le privé a un rôle à jouer. Je leur demande de qualifier leur système en se spécialisant ».