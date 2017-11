Yembering : une localité où les ressortissants investissent plus que l’Etat

À l’instar de plusieurs autres régions, préfectures ou sous-préfectures de la république de Guinée, des localités soucieuses de leur développement, la sous-préfecture de Yembering (Mali) située à 40 kilomètres du chef-lieu de la préfecture, a tendance à prendre son destin en main. Pour ce faire, ressortissants et résidents de la localité se donnent la main pour tenter de combler le vide laissé par l’État qui est quasi absent dans le développement des collectivités.

Avec un total de 11 districts et une population estimée à 34 827 habitants, selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), Yembering est de loin l’une des plus grandes et plus développées sous-préfectures de Mali située au nord de Labé.

À Yembering, le manque d’accompagnement de l’État, qui ne vient pas où rarement à la rescousse de cette commune rurale, est de moins en moins ressenti car l’apport des ressortissants, doublé de l’appui des différents projets et programme de développement, continue à redorer le blason de la sous-préfecture. Daouda Kanté, le sous-préfet de Yembering ne dit pas le contraire. « Il y a eu assez de développement au niveau de la CR (commune rurale) de Yembering. Il y a eu l’école réalisée par le PACV 3 (programme d’appui aux collectivités villageoises) à Sinthourou, il y a eu l’école communautaire de Yeguélin, il y a eu un pont qui a coûté plus de deux cents millions réalisés grâce au concours des ressortissants en collaboration avec la commune ; un hangar a également été fait à la boucherie », entame le sous-préfet de Yembering.

De son côté, Mamadou Lamarana Barry, le président de la délégation spéciale de Yembering tire son chapeau aux ressortissants et résidents de la commune rurale qui ne se lassent pas d’œuvrer dans le cadre du développement de la localité. « Je prends l’exemple du pont qui a été fait avec un financement de plus de 190 000 000 GNF, exclusivement par les citoyens ; le poste de santé avec plus de 110.000.000 GNF financés uniquement par la communauté ; à l’école de Kéllin, il y a un écran géant, un puits amélioré, une bibliothèque et un logement, le tout construit par nos ressortissants. Donc, pour le moment ça va », se réjouit le président de la délégation spéciale.

Mais il ne faut pas oublier que d’autres partenaires au développement laissent des traces positives dans la localité, argumente Daouda Kanté. « Il y a des projets qui nous accompagnent ici comme le REMEC qui travaille activement ici. Il faut le reconnaître car durant toute l’année 2016 ils étaient là et ont équipé 33 villages en grillage ici à Yembering. C’est la commune qui a fait des démarches pour ce projet », reconnaît le sous-préfet.

Néanmoins, force est de reconnaître que tout n’est pas rose dans cette commune rurale. « Les besoins sont nombreux par secteur. On peut définir au niveau de la santé par exemple pour aider à soigner dans les différents districts. Au niveau de l’éducation, en 2017 on avait des contractuels appelés contractuels communautaires qui sont à la charge de la population », avoue Mamadou Lamarana Barry, le président de la délégation spéciale de Yembering

De l’autre côté, le sous-préfet met l’accent sur le manque d’agents de sécurité à Yembering. « Les agents que nous avons ici ne sont pas du tout nombreux. Par exemple au niveau de la gendarmerie, ils ne sont que trois et six au PA . C’est au niveau du cantonnement forestier qu’il y a un nombre un peu élevé », précise-t-il.

Nombreux sont les observateurs et touristes qui trouvent que la sous-préfecture de Yembering est en avance sur plusieurs plans par rapport au chef-lieu de sa préfecture qu’est Mali.