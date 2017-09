Webb Fontaine ou la modernisation des administrations et l’ingénierie des procédures commerciales et douanières

Des solutions innovantes pour l’efficacité de l’administration publique et pour la facilitation du commerce permettant d’accroître et de sécuriser les recettes de l’État.

Webb Fontaine Group SA est une société suisse spécialisée dans l’amélioration des services gouvernementaux à travers la réingénierie des procédures commerciales, la mise à disposition de plateformes intégrées telles que le Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) et l’utilisation de technologies de pointe.

Webb Fontaine est également spécialisée dans les solutions de modernisation des procédures commerciales permettant le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la douane et des agences de régulation, à travers notamment un programme de transfert de compétences sur les techniques d’analyse de la valeur et de la classification et l’implémentation de solutions permettant de renforcer les performances du système douanier SYDONIA utilisé dans la plupart des administrations douanières à travers le monde.

Le groupe, basé à Dubaï, a implémenté de nombreux projets en Afrique (notamment en Côte-d’Ivoire, en Éthiopie, au Nigéria, au Ghana et au Bénin) et dans le reste du monde (comme en Arménie, à Bahreïn ou aux Philippines), ainsi que des centres de recherche et de développement en Europe et en Asie.

Le PDG de Webb Fontaine, M. Jean Gurunlian, est connu à travers le monde pour avoir créé le programme SYDONIA (ASYCUDA en anglais). En tant que Directeur à la CNUCED, il a supervisé ce programme pendant 17 ans et il a assumé les fonctions de Secrétaire Exécutif des Nations-Unies pour l’Efficacité commerciale.

Les experts de Webb Fontaine ont précédemment travaillé à la CNUCED à la conception, à la programmation et à la mise en place du logiciel SYDONIA, ce qui permet à la compagnie de bénéficier d’une expertise douanière et commerciale unique.

Webb Fontaine propose des solutions de facilitation du commerce telles que le Guichet Unique du Commerce Extérieur, la gestion du transit, des solutions innovantes de classification des marchandises et d’analyse de la valeur. Toutes ces solutions disposent d’interfaces dynamiques avec le système douanier SYDONIA, offrant ainsi des systèmes entièrement intégrés qui permettent des contrôles optimaux.

La compagnie a été à plusieurs reprises reconnue par l’Organisation mondiale des Douanes – OMD – (« pour services exceptionnels rendus à la Communauté douanière internationale ») ainsi que par l’Administration douanière de plusieurs pays pour sa contribution significative à la réalisation des objectifs assignés par le Gouvernement à l’Administration des douanes.

Les compétences clés de Webb Fontaine

Les compétences clés de Webb Fontaine sont les suivantes : plateforme de Guichet Unique sur mesure, automatisation des douanes, solutions de modernisation des douanes avec réel transfert de compétences, évaluation de la valeur et classification des marchandises, inspection de produits spécifiques tels que le pétrole, les matières premières, etc., la provision et l’implémentation de solutions IT et télécoms, des systèmes d’information en temps réel et de gestion du risque.

Il résulte de la mise en place de certaines de ces solutions, comme le Guichet Unique pour le Commerce Extérieur et les solutions d’analyse de la valeur, des résultats drastiques dès les premières années d’implémentation en termes d’augmentation des recettes douanières.

Le Guichet Unique pour le Commerce Extérieur (GUCE) de la société Webb Fontaine

La solution Guichet Unique est une plateforme complète regroupant tous les acteurs du commerce. Elle offre un panel riche de fonctionnalités telles que la délivrance de certificats par les ministères techniques, la domiciliation bancaire, le contrôle des changes, le paiement électronique et le manifeste électronique unique.

Le Guichet Unique permet aux opérateurs qui participent au commerce et au transport de communiquer des informations et documents normalisés à travers un seul point d’entrée afin de satisfaire à toutes les formalités requises en cas d’importation, d’exportation et de transit. Il dispose d’une interface publique destinée à informer tous les acteurs ou potentiels acteurs du commerce extérieur sur la marche à suivre (portail d’information) et d’une interface privée réservée aux professionnels du commerce détenteurs d’un compte d’accès à la plateforme.

Le système inclut les fonctionnalités suivantes : pré-soumission automatique des documents électroniques tels que les déclarations en douane et les manifestes, traitements électroniques des transactions bancaires (mobile monnaie, prépaiements ou paiements électroniques), facturation unique de tous les frais inhérents, y compris le coût des déclarations et des licences, traitement et apurement des exemptions et des licences, gestion avancée du risque multi-agence et évaluation constante de la performance des critères de sélectivité, accès en temps réel aux rapports statistiques, inspection collaborative entre les différentes agences.

Le Guichet Unique repose sur les technologies les plus avancées. Son architecture flexible et modulaire permet son enrichissement progressif et son adaptation facile aux changements règlementaires. Tous les acteurs économiques accèdent à la plateforme à travers internet afin de mettre à jour les documents électroniques relatifs à la transaction commerciale.

Les objectifs du Guichet Unique sont les suivants : sécurisation du commerce, simplification et facilitation des procédures, centralisation des données, sécurisation des recettes de l’État, respect de la réglementation, transparence et célérité des opérations, dématérialisation, réduction des coûts, des délais et des déplacements.

Webb Fontaine propose des solutions à chaque défi rencontré par un pays.

Pour l’investissement : la prise en charge par la compagnie de la totalité de l’investissement lié à la mise en place du projet. La création d’une structure locale sous un PPP permet à l’Etat d’être actionnaire et de s’assurer que ses intérêts et sa stratégie sont respectés.

Pour le manque d’Infrastructure IT : la mise à niveau des ministères et administrations (équipement, télécoms, ordinateurs, network, mise en place d’un centre de données).

Pour la résistance au changement : la mise en place d’équipes de projet en collaboration avec tous les acteurs concernés (ports, banques, ministères, douanes, secteur privé, etc.).

Pour le manque de connaissances IT : le transfert de compétences dès le début du projet, des fonctionnaires IT douanes/commerce/transport travaillant ensemble avec les équipes de Webb Fontaine.

Pour la prise en compte de tous les besoins des différents acteurs : la réalisation module par module du Guichet Unique sur mesure.

Les acteurs du Guichet Unique sont : les importateurs, les déclarants, les consignataires et les acconiers ; le ministère du Commerce, les autres ministères techniques, la direction générale des Impôts, la direction générale des Douanes, le Port, la Banque Centrale et les banques commerciales.

Le Guichet Unique du commerce extérieur comporte plusieurs modules avec leurs fonctionnalités spécifiques. Ces modules sont notamment : la transaction commerciale (gestion des autorisations d’importation), la domiciliation (gestion de la domiciliation bancaire), l’exonération (gestion des exemptions), le manifeste (gestion électronique d’un manifeste unique pour tous les intervenants), la licence (gestion des licences, autorisations, permis d’importation et d’exportation), le FOREX (gestion des autorisations et engagements de change), la déclaration en douane (gestion de la déclaration en douane), la classification et l’analyse de la valeur des marchandises (gestion des demandes d’évaluation et de classification), le paiement électronique, l’e-transit (gestion du transit routier), l’e-voyage (gestion du transit maritime).

Les bénéfices du Guichet Unique du Commerce Extérieur pour un État

Le Guichet Unique dématérialise les opérations, améliore le climat des affaires et augmente ainsi sa capacité à attirer les investisseurs dans le pays, accroît la compétitivité des échanges, simplifie et facilite les procédures, centralise les données dans un serveur hautement sécurisé et améliore la compétitivité des PME.

Il permet d’augmenter les recettes budgétaires de l’État. Grâce aux contrôles croisés, à une meilleure gestion du risque et à la gestion centralisée des opérations, le Gouvernement constatera une réduction de la fraude et une augmentation considérable des recettes.

Le Guichet Unique facilite le commerce. La normalisation, la simplification et l’automatisation des procédures permettent en effet une réduction des délais lors des différentes étapes de la transaction commerciale. En outre, la solution « Big Data » (données massives) de Webb Fontaine identifie automatiquement les goulots d’étranglement et permet ainsi de prendre des mesures correctives immédiates.

Le Guichet Unique améliore l’efficacité administrative et réduit les écarts technologiques entre les administrations. L’interconnexion des administrations ouvre la voie au partage de l’information et améliore la collaboration entre les différentes parties prenantes. Par ailleurs, la fourniture d’infrastructures informatiques à toutes les administrations (couplée avec des programmes de gestion du changement) réduit l’écart technologique entre les administrations. Webb Fontaine se charge de développer des applications spécifiques pour tous les ministères non-informatisés et de leur fournir les outils informatiques (poste de travail, mise en réseau local, etc.).