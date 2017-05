Le volume des échanges entre la Chine et les pays le long de « la Ceinture et la Route » atteint 20 000 milliards de Yuans

Wang Ke, Zhao Zhanhui, journalistes au Quotidien du Peuple, partenaire de Guinéenews.org

Lors d’une conférence de presse tenue le 10 mai par le Bureau d’information du Conseil des affaires de l’Etat, un responsable du Ministère du commerce chinois a déclaré que, depuis le lancement de l’initiative « la Ceinture et la Route », des résultats remarquables ont été obtenus dans la coopération économique et commerciale avec les pays situés le long du parcours de l’initiative. Entre 2014 et 2016, la Chine et ces pays ont accumulé un volume total des échanges de 20 000 milliards de Yuans et ont enregistré un taux de croissance supérieur à la moyenne mondiale.

Les diverses plates-formes comme l’Expo Chine-ASEAN, l’Expo Chine-Asie du Sud, l’Expo Chine-Asie-Europe, l’Expo Chine-pays arabes, ont pleinement joué leur rôle tout en facilitant l’interaction entre les entreprises et le partage d’opportunité d’affaires le long du parcours de l’initiative.

En ce qui concerne la coopération des investissements, la Chine encourage ses entreprises chinoises à investir dans les pays le long du parcours. Entre 2014 et 2016, les entreprises chinoises ont enregistré des investissements directs à l’étranger à plus de 50 milliards de dollars et le montant des nouveaux projets sous contrat signés avec ces pays a atteint 304,9 milliards de dollars. En même temps, un nouvel assouplissement a été accordé aux investissements étrangers et la Chine a amélioré l’environnement commercial pour attirer plus d’investissements.

De même, les entreprises chinoises ont construit 56 zones de coopération économique et commerciale dans 20 pays concernés, avec des investissements de plus de 18,5 milliards de dollars. Ceci a eu pour résultat une augmentation de plus de 1,1 milliard de dollars de revenus fiscaux et de 180 000 emplois dans les pays d’accueil.

Selon les précisions données par la Commission nationale du développement et de la réforme, le Forum de « la Ceinture et la Route » va se dérouler en trois phases, à savoir la cérémonie d’ouverture, la table ronde des dirigeants et les réunions de haut niveau. Celles-ci se feront sous la forme de « 6 + 1 », avec une séance plénière de haut niveau et six réunions thématiques en parallèles. Les invités chinois et étrangers discuteront de coopération dans des domaines tels que les infrastructures, les investissements industriels, le commerce et la coopération économique, l’énergie et les ressources, la coopération financière, les échanges culturels, l’environnement écologique et la coopération maritime. Plus de 1 500 invités chinois et étrangers devraient assister à ce forum, dont plus de 850 invités étrangers venus de plus de 130 pays et plus de 70 organisations internationales.